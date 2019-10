El grito caifán se impone en el Telmex

El grito de guerra fue claro para Caifanes. No hay canción que impacte como “Antes de que nos olviden”, tema que marcó el regreso de la banda capitalina a Guadalajara con un show completo para festejar 30 años de trayectoria.

La noche empezó cruda para Caifanes y los nueve mil 160 asistentes que cantaron con rabia la bienvenida que ofrecieron los rockeros. Los párrafos sonaron en coro antes de que Saúl Hernández llegara al micrófono con un fondo de imágenes que exigía justicia y recordaron a los muertos, a los desaparecidos y a los periodistas asesinados.

Con una voz pulcra y más fuerte comparada con la que Saúl Hernández se presentó en febrero pasado en la ciudad durante en el Festival Roxy, el líder de la banda no esperó al final para complacer al público con “La célula que explota”, una de las canciones más esperadas y que previo al concierto fue de las más coreadas por los asistentes que esperaban su ingreso al recinto.

Tras desempolvar canciones de culto como “Piedra” y ocasionar ovación con “Viento”, Saúl Hernández retomó el tema de la situación de México al puntualizar la urgencia de estar “sin muertes ni asesinatos ni feminicidios. La única manera de lograrlo es con la voluntad”, dijo al lamentar el conteo que diariamente revela fosas clandestinas y muertos en el país.

Hernández remató su mensaje al destacar la luz y fuerza de cada ciudadano para acabar con problemáticas sociales.

La jornada rockera avanzó y ante la expectativa de los fans por vivir un concierto de poco más de dos horas, Alfonso André, Sabo Romo y Diego Herrera soltaron canciones como “Para que no digas que no pienso en ti”, “Ayer me dijo un ave”, “Cuéntame tu vida”, “Miedo”, “No dejes que”, “Los dioses ocultos” y “Miércoles de ceniza”.

Con ayuda de Lubezki

Sin mayor parafernalia que sus instrumentos y bocinas, Caifanes redondeó su show con un toque retro al proyectar en su pantalla gigante fotografías y videos de sus primeros pasos por el rock mexicano, incluso, con fragmentos de conciertos de antaño que fueron coordinados visualmente por el fotógrafo mexicano, ganador del Premio Oscar, Emmanuel “Chivo” Lubezki.