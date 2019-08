Juan Ugarte al rescate de Niurka

El próximo lunes 2 de septiembre, en la barra nocturna de comedia del canal Las Estrellas, se estrenará la serie “Alma de Ángel”, protagonizada por Niurka Marcos, Julio Bracho y Raúl Araiza, donde también tiene una participación estelar el actor Juan Ugarte, quien interpreta a “Uriel”, un arcángel que ayudará a “Alma” (Niurka) a resolver los problemas que quedaron pendientes en su casa tras su muerte.

“Estoy muy contento, fue un proyecto que me gustó mucho desde su génesis y la verdad es que fueron ocho semanas de filmación muy a gusto y muy agradable donde nos divertimos mucho y se nos dio la libertad de crear. Hay muchos actores que llevan mucho tiempo en la profesión y siempre se aprende cuando participas en este tipo de proyectos”, comparte en entrevista, destaca además que el elenco es muy diverso y justo eso enriquece el trabajo que se verá en pantalla.

“Todos tenemos una misma finalidad, lograr entretener a la gente, realizar este proyecto con muchísimo amor y muchísimas ganas; cada uno aportó su granito de arena”. La comedia es un género que se le da muy bien a Juan: “He tenido la oportunidad de estar en varias historias donde el código con el que se filman es la comedia. Entonces, es un estilo en donde me siento bastante cómodo, pero siempre como lo menciono, me gustaría explorar otros proyectos y tipos de personajes, pero en este caso la verdad es que me gustó mucho”.

Comparte que “Uriel”, su personaje, está en una pelea constante con su hermana “Gloria” (Verónica Jaspeado), pero ella pertenece al inframundo; los dos quieren conseguir el espíritu de “Alma”. “El personaje de Niurka fallece y su alma se queda atrapada en casa, pero antes de irse, ya sea al inframundo o al cielo, ella necesita resolver determinados pendientes, uno de ellos y el más importante es ayudar a su familia a rehacer su vida, en este caso su marido, Julio Bracho, que se llama ‘Ángel’, lo necesita; pero esto conlleva el hecho de abandonar para que ellos sean felices”. Juan expresa que el trabajo con Niurka fue muy divertido y enriquecedor por el carisma que tiene la actriz y su buen humor y disposición para trabajar.

“Vero y yo somos los personajes etéreos, pero todo confluye en la parte terrenal. Entonces, estamos presentes siempre, eso lo hace muy divertido, porque lo otros personajes no están enterados de que estamos escuchando sus conversaciones, qué es lo que van a hacer y saber lo que piensan”.

Proyectos fílmicos sobre la mesa

Hace tres años Juan filmó la cinta “Escuela para seductores” bajo la dirección de Giovanna Zacarías y espera que ya este año el filme tenga su salida comercial, él es el protagonista de la historia. “La premisa es que este año tiene que salir, es la primera película que protagonicé en cine, comparto créditos con Carmen Aub, Gimena Gómez, Andrés Palacios, Héctor Holten y Armando Espitia. Y la verdad es que es una comedia que cuenta la historia de un hombre que al verse envuelto en una decepción amorosa se va a tomar un tipo de curso de realización personal y se convierte en un maestro de la seducción; es la historia de un tipo con demasiadas inseguridades”. Al momento de montar su escuela, sus alumnos le hacen ver que esa no es la manera de comportarse ni relacionarse con las mujeres.

Juan también alista el estreno de “Emboscada”, una cinta que se mandó al Festival de Morelia para ver si es seleccionada y “Masacre en Teques” que está terminando su post producción, el director es Rodrigo Hernández y es el primer slasher mexicano, un subgénero de terror.