El próximo sábado 5 de noviembre en el Auditorio Telmex, Pepe Madero se presentará como parte de su gira "Giallo Fantastique Tour", la cual le da nombre a su reciente disco que publicó en mayo del presente año.

Pepe, en entrevista con EL INFORMADOR, compartió que en estos días, él y su equipo cumplen un año de regresar a los escenarios tras la pandemia y aunque algunas cosas por logística han cambiado, reconoce que cada vez es más común sentir la misma sensación antes de la pandemia.

Y a propósito de que sus recientes shows se han vuelto virales porque le tiran flores o peluches, Pepe comparte a EL INFORMADOR que a él no le molesta que le avienten estos artículos, claro, siempre y cuando no sean cosas que lo dañen o lo lastimen, pero él es el más relajado con esto, aunque el público pueda pensar lo contrario a partir de esas notas que se comparten en redes sociales.

"La verdad que avienten lo que quieran. Como que se usa mucho que en mis conciertos avienten ramos de flores, y no me molesta nada, de repente me resbalo por ahí con algunos pétalos, pero no tengo ninguna objeción".

No se toma apecho lo que de repente se publica. "Es parte del juego, (aunque) algunos medios y algunas personas no lo entiendan. (La gente) ya pagó un boleto. Entonces, si quieren, pueden irse hasta encuerados. Yo no les voy a decir cómo irse vestidos o qué llevar o no, obviamente que no avientes cosas que me puedan herir".

Finalmente, Pepe compartió que en noviembre próximo publicará su nuevo libro, bajo el género de terror, pero está vez para adolescentes, pues consideró la editorial que es más enfocado esta vez para esta audiencia que para los niños. No sabe si le tocará presentarlo ahora en la FIL, pero de momento no puede revelar el nombre del libro hasta que lo autorice la editorial.

MF