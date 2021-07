Jos Canela va por la corona del pop urbano

Guadalajara es una de las ciudades que ya está en la lista de Jos Canela, quien trabajando en lo que será su primer álbum como solista, ya sueña con la posibilidad de emprender una gira con la que pueda presentar en vivo el concepto que impulsa en su carrera en solitario.

Tras formar parte de la exitosa agrupación juvenil CD9, Jos Canela decidió explorar las inquietudes sonoras que siempre le han llamado la atención y así apostar por su sencillo debut “Dime tú”, canción que rápidamente se posicionó en las tendencias del pop mexicano y que marca la apertura a una nueva faceta que mostrará al cantante en una etapa más madura en su trayectoria.

“Afortunadamente estoy trabajando mucho, constantemente estoy componiendo nuevos sonidos y me emociona cada vez que se acerca la fecha de poder sacar una canción”, explica Jos Canela, quien ante los resultados que también tuvo su segundo sencillo “Lento”, ya alista el estreno de tercer lanzamiento de estudio con “Fresh”, con la que explorará un toque más enfocado al R&B y que llegará a las plataformas el 30 de julio.

“Fresh es una canción con la que siento hago un sonido diferente a lo que he estado haciendo, pero sin duda la letra y el concepto me representa mucho, la gente estará muy contenta de escucharla”, explica aguardando la sorpresa que tendrá con grandes colegas como Kid Pistola.

Con el respaldo de sus fieles fans y conectando con una nueva audiencia, Jos recalca que las sorpresas serán una constante en su música y muestra de eso será “Fresh”, que si bien estará dentro de la identidad urbana, también tendrá un espíritu vanguardista en la fusión de géneros y que poco se ha explotado en el mercado mexicano.

“‘Fresh’ está muy apegada a los ritmos del R&B, funk y pop. En esta canción se pueden apreciar muchísimo más a los instrumentos desde la guitarra, batería, el bajo y teclados, dejé un poco de lado los beats electrónicos de sintetizador y ahora se podrá apreciar más a los instrumentos reales, me emociona, porque en vivo tendré a una banda de músicos, eso envolverá muy bien al show, la gente conectará muchísimo”.

Creatividad absoluta

Jos Canela detalla que su transición a solista ha sido una experiencia más que gratificante, pues con el apoyo también del sello independiente La Santa Familia, ha logrado materializar su identidad sonora en la que también se aventura como autor de sus canciones que tienen la misión de ofrecer líricas donde la diversión y el amor estarán presentes.

“Es un proceso el hecho de poder llegar a un sonido que ahora ya puedo decir que lo tengo muy definido, fue un proceso de poco más de dos años, desde estar componiendo música con diferentes productores hasta encontrar un sonido que realmente me llenara, el poder mezclar todos los géneros que me gustan y disfruta, dar mi versión. Ha sido un proceso muy distinto, el poder tener el control del proyecto, de mi música, letras, de todo lo que se tiene que hacer antes y después de una canción”.

No perdió el tiempo por la pandemia

Aunque la pandemia ha postergado un poco los planes que Jos visualizaba para dar sus primeros pasos como solista, explica que este tiempo lo ha aprovechado en definir la ruta que tendrán sus canciones y seleccionar cuál sería la canción que presentaría en esta nueva etapa, siendo “Dime tú” una de las más significativas tanto personal como artísticamente.

“Me pasó con ‘Dime tú’, cuando la terminé y escuché, sentía que era el momento perfecto para sacarla, estaba a punto de ser mi cumpleaños y era un regalo que me quería dar a mí mismo, para darle buena suerte a mi proyecto. La canción salió en plena pandemia, no he podido dar conciertos, pero me tuve que adaptar y le fue bien, todo ha sido positivo”.

