Joaquín Cosío pone a temblar a “Harley Quinn”

Debutar en el universo cinematográfico de DC ha sido una experiencia especial para el mexicano Joaquín Cosío, quien seleccionado personalmente por la producción de Warner Bros. y el director James Gunn (“Guardianes de la Galaxia”), se integró al elenco principal de “Escuadrón Suicida 2”, filme en el que los villanos logran una reivindicación fuera de lo común bajo el mando de populares personajes como “Harley Quinn”, que regresa a la pantalla bajo la interpretación de la actriz Margot Robbie.

Joaquín Cosío, quien ha acuñado un estilo especial en la cinematografía mexicana en filmes como “El infierno” y producciones internacionales como “Narcos México” y “El llanero solitario” (junto a Johnny Depp), destaca que “Escuadrón Suicida 2” representa un paso bastante significativo en su trayectoria, pues su personaje antagonista, el temido general “Mateo Suárez”, fue pensado exclusivamente para él y así llevar a la villanía a un nivel nunca antes visto en la trama de “The Suicide Squad”.

“El papel llegó por invitación de los productores, con quienes ya había trabajado para una serie. Me dijeron que estaban buscando a un personaje latinoamericano, que estaban interesados en que trabajara con ellos. Sostuve una plática virtual con James Gunn, nos vimos en zoom y a par de ahí mi participación en la película se hizo una realidad”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

Las sorpresas tan solo iniciaban para Cosío, al recordar que conocer a detalle la trama y quiénes serían sus compañeros de rodaje aumentó más la emoción por formar parte de DC, sin imaginar que el libreto sería una verdadera oda a los llamados anti-héroes.

“Fue algo disfrutable, al principio estuve un poco intimidado cuando me enteré del casting, que es un compendio de actores, muchos de ellos ya nominados al Oscar, pero al mismo tiempo estaba muy contento, porque me estaban hablando para una película que iba en serio, una película espectacular y de entretenimiento. Cuando leí el guion es una joya en sí misma, me sentí y hasta la fecha me siento muy contento viendo la película terminada, de estar en esta historia tan singular y este universo de DC y a través de los ojos de James Gunn”.

Tras ese primer encuentro con James Gunn, Joaquín Cosío recibió la responsabilidad de añadir el toque latino a la película, en donde además de interpretar a un villano, éste tenía que ser aún más oscuro y malvado que los propios villanos que ha consagrado DC, por lo que el mexicano ofrece un personaje que hará todo lo posible por intervenir en la misión que “Peacemarker” (John Cena), “Bloodsport” (Idris Elba), “Harley Quinn” (Margot Robbie), “Captain Boomerang” (Jai Courtney) y “King Shark” (Sylvester Stallone), entre otros, quienes tienen que hacer en una maniobra de vida o muerte sin margen de error.

“Soy un villano, pero lo curioso de la película es que los protagonistas son villanos y mi villano tenía que ser más villano que los propios villanos, imagínate el trabajo que tuve que hacer. Trabajar con semejante casting no es más que un regalazo que te pueden dar. Tuve que trabajar con todos, tuve esa suerte, con Margot Robbie tuve unas escenas espléndidas, las recuerdo mucho, también con Idris Elba. Constatas que los grandes actores son grandes personas, colaboradoras, amables, que están atentos contigo y dispuestos a contar la historia con ese entusiasmo que cualquier tiene, que es como un niño con un juguete, fue una experiencia extraordinaria”.

Ante el acercamiento que Joaquín Cosío tiene ahora con el mundo de los superhéroes y villanos en una de las franquicias más importantes globalmente, el actor mexicano se confiesa bastante orgulloso de llegar al universo de la acción y la fantasía desde una perspectiva diferente tomando como referencia el camino que han marcado íconos de los cómics y la cultura pop como “Superman” y “Batman”, por ejemplo.

“Leí de joven buena parte de la historia de estos súper héroes, DC tiene el universo de súper héroes más grande de todos, ahí te encuentras desde ‘Superman’, ‘Flash’ a ‘Linterna Verde’, es decir, un montón de personajes que vi desde siempre”.

Producción impecable

Joaquín Cosío expresa que los niveles de producción que la cinematografía mexicana tiene no distan mucho del frenético ritmo de trabajo y perfección que tiene la industria en Hollywood, aunque resalta la exactitud con la que las producciones realizan hasta el más mínimo detalle aunque se trate de una escena que pareciera ser sencilla.

“México no está tan distante de este ritmo, he trabajado en producciones que se acercan bastante a lo que hicimos, pero obviamente una producción de este nivel tiene un engranaje que funciona de manera óptima, porque todos los departamentos, que son muchos y que están trabajando para una escena se construya una escena por más pequeña que sea, hay una cantidad abrumadora de personas trabajando. Todo está perfectamente comunicado, todo mundo está coordinado y todo funciona de manera óptima”.

El lado oscuro del actor

El temperamento que Joaquín Cosío tiene ante las cámaras ha sido clave para consagrar una trayectoria camaleónica con drama, humor, romance y relatos históricos, pero también ha sido capaz de añadir un toque único en su estilo cuando se trata de personajes malvados y con poder; conoce a los villanos más importantes que ha enfrentado el actor:

“El Cochiloco”: el temido sicario de “El Infierno” (Luis Estrada), significó una transformación en la perspectiva de abordar al crimen organizado y cómo impacta en los pequeños poblados de México. Joaquín Cosío dio vida a “Eufemio Mata”, mejor conocido como “El Cochiloco”, quien intentando vengar la muerte de su hijo, termina en un enfrentamiento mortal.

“Mascarita”: en “Matando Cabos”, Joaquín dio vida a “Mascarita”, un ícono de la lucha libre que, pese a su fama, detesta ser reconocido bajo esta identidad y pierde los estribos cuando escucha este apodo, que también le ha dado popularidad como matón profesional.

“Don Neto”: esta versión ficcionada del narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo, le brindó la oportunidad a Joaquín de compartir créditos con Michael Peña en “Narcos: México”, producción de Netflix, en la que Cosío funge como intermediario entre el gobierno y una nueva ola de criminales que buscan adueñarse de nuevas plazas para la distribución de drogas.

“Jesús”: aunque saber montar a caballo era clave para sumarse a la trama de “El llanero solitario”, algunos problemas de salud impidieron que Joaquín Cosío realizara esta actividad; sin embargo, al final logró dar vida al forajido “Jesús”, quien junto a su comitiva de bandoleros tenía que impedir que “El llanero solitario” (Armie Hammer) y “Toro” (Johnny Depp) lograran su objetivo en el Viejo Oeste.

MQ