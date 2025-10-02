Jueves, 02 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Bridal Shower

Last rodeo! Natalia Valencia se despide de la soltería

Natalia Valencia y su prometido Rodrigo Cuenca se casarán a inicios de noviembre en Guanajuato

Por: Maité Ruiz Velasco

Mónica Valencia, Isabella Portilla, Natalia Chalita, Ileana Iza y Rossana Valencia. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Natalia Valencia. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Mayte Balmori y Rossana Chalita. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Natalia Mendoza. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Nelly Valencia, Adriana Fernández Watanabe y Mary Tere Flores. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Alejandra Morales y Lorenza Somellera. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Valeria González y Juan Álvaro Porras. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Rossana Chalita y Vicky Cuenca. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Adriana Cervantes y Alejandra Morett. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Begoña González Cosío. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Lorenza Gallardo, Paty Arregui y Roxana Soto. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Catalina Olea. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Vicky Cuenca. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Sarah Margules y Suri Chalita. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Macarena Rosales y Sofía del Real. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Isabella Chalita, Rossana Chalita, Natalia y Rossana Valencia Chalita. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Bety Acosta y Lorenza Morales. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Con sombrero texano, botas vaqueras y estampados de vaca como dress code, Natalia Valencia Chalita celebró su despedida de soltera. Bajo la temática “Last Rodeo”, familiares y amigas se reunieron para acompañarla en uno de los momentos más significativos de su vida: despedirse de la soltería para dar paso a una nueva etapa junto a su prometido, Rodrigo Cuenca. Las 72 invitadas disfrutaron de un montaje que combinó guiños al estilo western con elementos mexicanos llenos de tradición.

Un inflable con el letrero “Rodeo” entre diferentes stands que ofrecieron juegos clásicos como tiro al blanco y canicas, evocando la esencia de una kermesse. La festejada, acompañada por su madre, Rossana Chalita, y su suegra, Vicky Cuenca, irradiaba felicidad en cada detalle, desde su atuendo texano hasta la manera en que compartía risas y confidencias con sus invitadas. Después de seis años y medio de noviazgo, Natalia y Rodrigo están listos para dar el siguiente paso. La pareja se casará el próximo 8 de noviembre en Guanajuato.

CP

