Con sombrero texano, botas vaqueras y estampados de vaca como dress code, Natalia Valencia Chalita celebró su despedida de soltera. Bajo la temática “Last Rodeo”, familiares y amigas se reunieron para acompañarla en uno de los momentos más significativos de su vida: despedirse de la soltería para dar paso a una nueva etapa junto a su prometido, Rodrigo Cuenca. Las 72 invitadas disfrutaron de un montaje que combinó guiños al estilo western con elementos mexicanos llenos de tradición.

Un inflable con el letrero “Rodeo” entre diferentes stands que ofrecieron juegos clásicos como tiro al blanco y canicas, evocando la esencia de una kermesse. La festejada, acompañada por su madre, Rossana Chalita, y su suegra, Vicky Cuenca, irradiaba felicidad en cada detalle, desde su atuendo texano hasta la manera en que compartía risas y confidencias con sus invitadas. Después de seis años y medio de noviazgo, Natalia y Rodrigo están listos para dar el siguiente paso. La pareja se casará el próximo 8 de noviembre en Guanajuato.

CP