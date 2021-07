Conoce mundo oculto del “Transportista”

Hoy se estrena “Transportista”, un podcast creado por Detective, la productora de Diego Enrique Osorno. Julio González, también productor, platicó con EL INFORMADOR sobre cómo nació este proyecto: “A Diego Osorno lo buscan como periodista...

Diego acababa de estrenar ‘1994’ meses antes”. “Transportista” cuenta las andanzas de un piloto al servicio del narcotráfico, quien tuvo miles de horas de vuelo entre varios países. Ahora encarcelado en Estados Unidos, para armar el guion, el piloto fue entrevistado vía telefónica desde una prisión federal en Carolina del Norte.

Tras analizar la propuesta y la veracidad siguió encontrar una manera de contar el relato periodístico: “En la productora Detective, Diego Osorno tiene la idea de que las historias tienen que embonar orgánicamente en un formato. No todas las historias tienen que ser audio, no todas video, otras es mejor que sean texto”. El periodista Meño Larios fue el encargado de dirigir y narrar la versión en español.

Debido a las circunstancias de la fuente de información (un prisionero que narra sus anécdotas desde la cárcel, por teléfono), la mejor salida fue el formato de podcast: “Era natural que el formato que debía ser auditivo, eran llamadas de teléfono. Era muy complicado por presupuestos llevar una cámara, que él quisiera que así fuera. En la postproducción se integró gente, encabezada por Pedro G. García, quien ha trabajado con Diego en otros proyectos. La idea era que retara creativamente el trabajo”.

Más allá de la entrevista, la producción buscó soluciones creativas para los diferentes pasajes de “Transportista”: “Que fuera cine para los oídos, no solo una melodía o con sonidos que recuerden un elemento. En la experiencia creativa nos retroalimentábamos, había cambio de orden de las cosas”.

Una cualidad de “Transportista” es que se lanza en formato bilingüe, aunque el contenido de las versiones en español e inglés difiere: “Son podcast hermanos, que nacen de lo mismo, pero que no recorren el mismo acto: no empiezan en el mismo punto y no concluyen en el mismo punto. En inglés es una metahistoria: John Gibler recibió los audios, las transcripciones, las notas periodísticas donde pudimos corroborar algunas cosas. Recibió todo eso, empezó a revisar, nosotros a platicarlo”. En español la producción consta de ocho episodios de 20 minutos, mientras que en inglés son 10 capítulos con la misma duración.

Para la versión en inglés Gibler entrevistó a periodistas que hablaron con el transportista: “Empieza a hacer una metahistoria, donde hace una versión más reflexiva sobre el tráfico de drogas, el papel de la DEA, de la doble cara de Estados Unidos en la persecución de las drogas que son ilegales. También un poco el tráfico de testimonios de la DEA”. La traducción al inglés presenta las declaraciones del protagonista de la historia en voz del actor y poeta Joaquín Cosío, quien es la voz del “Transportista” en la versión en inglés.

“Transportista” estará en medios digitales, con el estreno en iHeartMedia y en Apple Podcast. Esta plataforma lanzó en mayo iniciativa MyCultura, con énfasis en los creadores latinos: “Transportista” se inscribe en este catálogo.

MQ