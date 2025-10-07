IDEFT y Gobierno de Zapotitlán de Vadillo fortalecen la capacitación laboral en el sur de Jalisco

Con el objetivo de ampliar la oferta de programas de capacitación y formación laboral en beneficio de los habitantes de esta zona del sur de Jalisco, el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), dirigido por Salvador Cosío Gaona, firmó un convenio de colaboración con el Gobierno Municipal de Zapotitlán de Vadillo.

La iniciativa se alinea con la visión del gobernador Pablo Lemus Navarro y del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes —quien preside la Junta de Gobierno del IDEFT—, de llevar oportunidades de desarrollo a todos los rincones del Estado, promoviendo la inclusión, la productividad y el crecimiento económico mediante la educación para el trabajo.

El acuerdo fue suscrito por la presidenta municipal, Maricela Reyes Benicio; el síndico José Aarón Durán Contreras; y el encargado de la Hacienda Pública Municipal, Humberto Contreras Chávez. En el acto también participaron Margarita Michel Villalvazo, jefa de Gabinete, y Belén Zúñiga Ceballos, jefa de Vinculación del plantel Zapotlán El Grande del IDEFT, quienes subrayaron la importancia de esta alianza para fortalecer las oportunidades de capacitación en la región.

Con este convenio, el IDEFT reafirma su compromiso de acercar la formación laboral a comunidades que buscan desarrollar sus habilidades y competencias para acceder a empleos mejor remunerados o emprender con éxito proyectos productivos.

Durante la firma, Salvador Cosío Gaona destacó que ““este tipo de convenios representan la esencia de nuestra labor institucional: hacer llegar la formación y el conocimiento a cada municipio de Jalisco, sin importar su tamaño o ubicación, porque todos los jaliscienses merecen las mismas oportunidades para mejorar su calidad de vida”.

El acuerdo permitirá implementar cursos y talleres adaptados a las necesidades de la población local, impulsando así el desarrollo regional y el bienestar de las familias jaliscienses.

