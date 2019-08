Jesús Zavala encuentra “El Cristal Encantado”

La fantasía no es ajena a Jesús Zavala y aunque su trayectoria se ha consolidado en los últimos años en la comedia, el actor aprovecha cualquier oportunidad para multiplicar sus facetas interpretativas, siendo en esta ocasión el doblaje el campo donde deja constancia de su talento.

Así es como llega a “El Cristal Encantado: La Era de la Resistencia”, la nueva serie animada de Netflix cuyo estreno es hoy y en su doblaje para América Latina recurrió a la voz de Jesús Zavala (“Club de Cuervos”) para dar un toque juvenil a “Rian”, un peculiar personaje que tendrá que afrontar la madurez para evitar que el poder del cristal mágico sea utilizado erróneamente.

“Rian” es hijo de Ordon; prefiere divertirse en lugar de tomar sus deberes como guardia; sin embargo, cuando su mundo se pone al revés, se embarca en una búsqueda que lo convertirá en un líder.

“Hay un factor muy bonito e importante de la serie que es el poder femenino que tienen los personajes. Hay una fuerza muy linda y sana, hay que prestar atención a esos detalles, también al mal uso que se le da al poder y cómo enfrentarlo”, anota el histrión en entrevista.

Jesús recuerda con sorpresa cuando el proyecto llegó a sus manos y supo que esta precuela -que contempla 10 capítulos de una hora- retoma la nostalgia de la película original “The Dark Crystal”, de Jim Henson, la cual fue estrenada en 1982. De hecho, aquella cinta es considerada, hoy en día, una obra de culto por el gran trabajo en la creación de sus personajes.

Aunque Jesús Zavala miró la obra de Henson en su infancia, en su preparación para esta precuela animada nuevamente con títeres y efectos especiales, optó por construir su personaje desde “cero” a la par de aprender por primera vez cómo funcionan los procesos de doblaje, faceta en la que debuta y le ha significado un crecimiento exponencial en su carrera. “No es un trabajo fácil, realmente te tienes que adentrar al personaje en la voz y en muchos momentos hasta corporalmente para poder proyectar lo que está pasando. No puedes estar rígido y solo hacer como que hablas, es un trabajo completo. Tuvimos mucho cuidado con la voz, acentuamos más y caracterizar; fue un proceso muy padre, nunca me había enfocado tanto en trabajar solo con la voz”, reconoce un sonriente Zavala.

El actor resaltó las bondades que “Rian” ofrece a “El Cristal Encantado” y la esperanza que brinda al reflejar a una nueva generación comprometida con su futuro y las causas sociales, sentimiento que se verá reflejado junto a los demás pilares de la trama compuesta por el talento de: Marina de Tavira, Pepe Vilchis, Adriana Casas Basilio, Carla Medina, Alan Fernando, Dan Osorio y Karen Vallejo, entre otros.

“La fantasía es parte de mí desde hace mucho tiempo, amo leer historias y ver películas de fantasía, hay proyectos que quizá que no son tan reconocidos y que me causan interés. Desde niño he entendido la esencia de este mundo mágico. Me gustaría no solo seguir en el doblaje, también en otros proyectos de fantasía o terror”.

Un nuevo mundo te espera

Imagen de la nueva apuesta de Netflix: “El Cristal Encantado: La Era de la Resistencia”. CORTESÍA / Netflix

“El Cristal Encantado: La Era de la Resistencia” cuenta una nueva historia épica, ambientada muchos años antes de los eventos de la película; se realizó utilizando títeres clásicos con efectos visuales de vanguardia.

El mundo de “Thra” se está muriendo. El Cristal de la Verdad está en el corazón de “Thra”, una fuente de poder enorme. Pero está dañada, corrompida por el malvado “Skeksis” y una enfermedad se extiende por toda la Tierra.

Cuando tres “Gelfling” descubren la horrible verdad detrás del poder de los “Skeksis”, se desarrolla una aventura a medida que se encienden los fuegos de la rebelión y comienza una batalla épica por el planeta. La emoción, la magia y la épica se apoderan de una trama con giros inesperados y personajes que robarán tu corazón.

Lo que viene

Tras el estreno que “El Cristal Encantado” tendrá hoy en Netflix, Jesús Zavala alista nuevos proyectos en series y películas que van desde la comedia hasta la acción, como: “Más de mil palabras”, “Ninis” y “Veinteañera: Divorciada y Fantástica”.