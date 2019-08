“Jesucristo Superestrella”, un montaje renovado

Desde hace un buen tiempo que el teatro mexicano ha demostrado que está a la par de cualquier montaje del mundo en cuanto a calidad, talento y tecnología se refiere. Obras como “Cats”, “Mentiras, el musical”, “Los Miserables”, “El Rey León” y “Billy Elliot”, que se han desarrollado con manufactura nacional, ponen de manifiesto la excelente preparación que tienen tanto productores, como técnicos y actores. Y ahora que está en cartelera “Jesucristo Superestrella”, este musical no es la excepción.

La puesta en escena, producida por Alejandro Gou, quien antes estuvo detrás de “Billy Elliot”, tardó más de año y medio en cocinarse, buscando a un gran elenco, desarrollando una imponente escenografía, cuidando los detalles de luces, vestuario y demás, para presentar un gran espectáculo, que el público tapatío tendrá oportunidad de ver el próximo 10 de agosto en el Auditorio Telmex con dos funciones, a las 17:00 y 20:30 horas. Con una estela contemporánea, la música de Andrew Lloyd Webber con letras de Tim Rice, adquieren un sonido moderno en voces de grandes estrellas que quiere y respeta el público mexicano.

El chileno Beto Cuevas es el encargado de representar a “Jesús”; el músico Erik Rubín y ex Timbiriche da vida a “Judas”; el rockero Leonardo de Lozanne es “Poncio Pilatos”; Kalimba y Yahir son “Simón” y “Pedro”; la leyenda del rock and roll, Enrique Guzmán es “Herodes” y la ex Kabah, María José, interpreta a “María Magdalena”, y es ella quien expresa en entrevista, el gran show que la audiencia de Guadalajara estará a punto de ver.

Y es que a veces se cree que para ver un gran musical hay que salir de México, pero este proyecto no le pide nada a ninguno internacional. “Que vayan, que lo vean con sus propios ojos. El talento, la producción y la tecnología hacen magia en el escenario. Vayan, critiquen, hablen, que lo experimenten en carne propia y que sean parte de ‘Jesucristo Superestrella’. Nos encantará verlos ahí”, comenta la cantante.

Responsabilidad compartida

Sobre cómo “La Josa” ha vivido la experiencia del musical desde que estaba en ensayos hasta ahora que ya es una realidad, explica que el trabajo fue arduo, pero los resultados demuestran las ganas y la calidad de la producción por ofrecer un buen espectáculo. “Ahora estoy disfrutando mucho del gran esfuerzo. Los ensayos fueron muy duros. Teníamos jornadas de ensayos de hasta 11 horas. Así que ahora puedo decir que hemos formado una familia entre el elenco y una experiencia que va mejorando cada día”.

En cuanto al reto más grande que ha significado para ella realizar su personaje, es dejarse fluir con el papel: “Dejar de ser María José para darle lugar a ‘María Magdalena’ y que el público pueda ver esa diferencia”; además, sobre el reto de interpretación de cantante y ahora como actriz, explica que hay una diferencia muy importante, porque forma parte de un elenco coral donde todos los elementos son importantes.

“Es muy distinto. Aquí soy parte de un ensamble y la presión es diferente, muy compartida. El foco no está 100% en mí, sino en la experiencia como un todo”, pero por lo mismo toda la producción se vuelve compartida, se ayudan y se sostienen unos de otros. “Somos una familia. Nos llevamos muy bien y eso se refleja en el escenario. Cada quien tiene un rol dentro y fuera del escenario”, comparte.

Aunque “Jesucristo Superestrella” ya se ha montado en anteriores ocasiones en México, resalta María José que lo que diferencia a este proyecto de otros conceptos, es la tecnología, el director, la puesta en escena, la visión actualizada y el talento. Luego de Guadalajara, el montaje continuará desarrollándose en otras ciudades, tiene fechas confirmadas hasta octubre, “todo en el show los va a sorprender”, resalta la cantante.

De gira con “Conexión”

La cantante se luce en su papel de “María Magdalena”. CORTESÍA

En cuanto a sus proyectos personales en puerta, “La Josa” tiene en desarrollo la gira de su actual disco “Conexión”, un álbum grabado en vivo donde reúne sus más grandes éxitos y canciones inéditas, además hace colaboraciones en él con figuras como: Yuri, Carlos Rivera, Ha*Ash y Vanesa Martín. “Está en primer lugar de ventas a nivel nacional y afortunadamente lo de Seitrack (su disquera) no se ve empalmado con el proyecto de Gou Producciones”, finaliza.

Agéndalo

“Jesucristo Superestrella”, sábado 10 de agosto en el Auditorio Telmex con dos funciones, a las 17:00 y 20:30 horas. Boletos desde $750 a dos mil 500 pesos. De venta en taquillas del auditorio y sistema Ticketmaster.