Belinda presume mini cintura en Instagram

Belinda sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir una sexy fotografía en la que presume su figura.

La española naturalizada mexicana luce un conjunto sport que resalta sus curvas y su ejercitado abdomen.

En la instantánea posa frente al espejo mostrando una cintura esbelta.

Los comentarios divertidos no se hicieron esperar y los fans mencionaron cosas como "Ya se me quitó el hambre". "Ni se me antojaba tanto la torta de tamal". "Aquí es cuando me pregunto ¿vale la pena comer tacos?", se lee.

La intérprete de 29 años compartió historias en sus redes sociales de la final de "La Voz Senior" y aunque sus finalistas no ganaron ella aseguró que se divirtió mucho formando parte del programa.

Hasta el momento Belinda no ha respondido los ataques que hace unos días lanzó Noelia en su contra.

La puertorriqueña la llamó "pobre niña boba" y "española prepotente".

