¡Buenas noticias para los fans de "La Diva de la Banda". ViX, Mucho Más Media y De Line Pictures anunciaron el inicio de rodaje de "Jenni" (título provisional), la biografía autorizada sobre la vida y trayectoria de la fallecida superestrella Jenni Rivera.

Será la actriz, cantante y bailarina Annie Gonzalez ("Flamin' Hot", "Gentefied") quien interpretará el papel protagónico de Jenni Rivera. Se ha empezado a filmar esta producción original de ViX en Bogotá, Colombia y se completará en Los Ángeles, California.

"Mis hermanos y yo estamos muy emocionados por esta película biográfica. Sabemos que la historia de nuestra madre impactará a las generaciones que vienen. Ha sido una tarea difícil, pero estamos felices de ver que uno de los sueños de nuestra madre se hace realidad", afirmó Jacqie Rivera, hija de Jenni Rivera y CEO de Jenni Rivera Enterprises. "Aunque todavía no hemos podido acostumbrarnos a ver a alguien interpretar a nuestra madre, tenemos fe en que Annie hará un gran trabajo".

El estreno de "Jenni", la verdadera historia sobre la mexico-estadounidense Jenni Rivera, la idolatrada cantautora, actriz, productora y activista de los derechos de la mujer, está programado a estrenarse en exclusiva en ViX y cines selectos en Estados Unidos y México este año.

"Para ViX es un gusto ser el destino y distribuidor oficial de esta poderosa historia sobre Jenni Rivera. Nuestro compromiso con este proyecto es fundamental, y sabemos que, junto con un fantástico director y equipo de producción, tendremos una película que cautivará a nuestras audiencias", dijo Augusto Rovegno, vicepresidente principal de Contenido de ViX, TelevisaUnivision.

La biografía autorizada se centrará en Jenni, la méxico-estadounidense que llegó a ser la más conocida intérprete de música regional mexicana en las listas de popularidad. Tras empezar su carrera en su ciudad natal, Long Beach, California, la fama de Jenni tuvo un ascenso meteórico en el mundo de la música que duró hasta pocos días antes de su trágica y repentina muerte.

"Jenni" también mostrará las dificultades que tuvo en su vida personal, cómo pasó a ser la artista que los todos los fans conocen y aman hoy en día, y cómo perseveró y encontró su fuerza interior. Esta historia de resiliencia y valentía muestra los cimientos del éxito de Jenni Rivera y su impresionante legado.

El elenco está encabezado por Annie Gonzalez ("Flamin' Hot", "Gentefied"), quien hará el papel de Jenni Rivera, la fallecida "Diva de la Banda". González también ha sido la protagonista del largometraje "Flamin' Hot" de Searchlight, el estreno como directora de Eva Longoria que saldrá en Hulu en junio de 2023. Representan a González Innovative Artists y Silver Lining Entertainment.

"Para mí es un enorme honor interpretar la esencia de la fenomenal superviviente que es Jenni Rivera, quien, a pesar de enfrentar adversidades en todo momento, nunca fue una víctima y les mostró a sus hijas, su familia y su audiencia lo que es la verdadera nobleza, el perdón y la autenticidad, y nos liberó a todos", expresó Annie Gonzalez sobre su papel como la legendaria Jenni Rivera. "Los mensajes en la música de Jenni sobre feminismo, derechos civiles e inconformismo se adelantaron a los tiempos y crearon el espacio para que todas nosotras nos sintiéramos empoderadas. Con el apoyo de la familia Rivera, no veo las horas de ayudar a contar la linda historia y el impactante legado de lo que Jenni significa para mí y lo que significará para mujeres y latinas en todas partes".

"Annie es una joven estrella latina en ascenso, con la esencia de Jenni en el alma, y es la persona perfecta para interpretar a Jenni Rivera. Estamos deseosos de iniciar la producción a comienzos del 2023", dijeron los productores Javier Chapa, Donald De Line y Phillip Braun.

Manuel Uriza ("Narcos: México", "Gentefied", "Rambo: Last Blood"), hará el papel de Pedro Rivera, el padre de Jenni y empresario de música regional mexicana. Entre otros artistas que se sumarán al elenco de la película están Cinthya Carmona ("East Los High", "Rush Hour", "Greenhouse Academy") como Chiquis Rivera, cantante, personalidad de televisión y la hija mayor de Jenni; Jero Medina ("Narcos: México", "Somos", "An Unknown Enemy") y Miguel Ángel García ("The Long Game," "Promised Land"), quienes harán el papel de Trino Marín, el primer esposo de Jenni y padre de sus tres hijos mayores, de mayor y más joven, respectivamente, Gabriela Reynoso ("Si Nos Dejan", "Corazón Guerrero") interpretará a la madre de Jenni, Rosa Saavedra, J.R. Villarreal ("Ultra Violet", "BlackScorpion") hará el papel de Juan "Cinco" López, el fallecido segundo esposo de Jenni, y la nueva actriz Tatiana Juárez será Jenni Rivera de joven.

Gigi Saúl Guerrero ("Culture Shock", "Bingo Hell") será la directora, con el guion de Shane McKenzie ("Bingo Hell", "La Quinceañera"). Javier Chapa y Phillip Braun de Mucho Más Media serán los productores con Donald De Line de De Line Pictures. Jenni Rivera Enterprises será la productora ejecutiva de la película junto con Annie González, Simon Wise, Bruce Barshop, Vincent Cordero y Kristopher Wynne.

¿Quién fue Jenni Rivera?

Nacida en Long Beach, California, Jenni Rivera fue un talento extraordinario que animó e inspiró a sus fans en todo el mundo por medio de su música y obras filantrópicas, entre ellas como vocera de la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica (National Coalition Against Domestic Violence). Hablaba francamente sobre su vida y los retos de ser mujer en la música y el entretenimiento, mundos dominados por los hombres, además de cómo la afectó la violencia doméstica y sexual.

Como artista ganadora de muchos galardones, entre ellos varios premios Billboard Music, 22 Billboard Latin Music, 18 Premios Lo Nuestro y cuatro nominaciones al Latin Grammy, a Rivera no solo se le conoce como una de las artistas de música regional mexicana de mayor venta en todos los tiempos, sino también por el papel que desempeñó al sentar nuevos precedentes culturales con su incursión en "banda", un género dominado por los hombres y, finalmente, la música pop, donde tuvo gran presencia incluso después de su muerte. Rivera falleció en un accidente aéreo en 2012.

