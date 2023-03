Eduardo Minett es un joven actor mexicano que, tras participar en ‘Cry Macho’ (2021), la más reciente película filmada y estelarizada por el legendario Clint Eastwood, ahora se integra al elenco de la cinta ‘¿Encontró lo que buscaba?’ (2023), producida por Netflix y próxima a estrenarse este viernes 10 de marzo en la plataforma; así, se une a actores como Álvaro Guerrero, Eduardo Meza de la Peña –mejor conocido como Lalo el Mimo– o Alejandro Suárez, figuras reconocidas del cine nacional.

En la película, la historia se refiere a un locutor jubilado (y una leyenda local en el ámbito de la música) que se pone a trabajar en un supermercado para así ganar un dinero extra y poder asistir a la fiesta de su vieja emisora de radio, donde espera volver a encontrarse con el amor de su vida; en medio de esta situación, conoce a dos jóvenes a quienes ayuda, aunque compliquen y modifiquen su existencia.

Experiencia y posibilidades

En palabras del joven histrión, tras su experiencia con equipos de producción de los Estados Unidos y de México, “las diferencias son muy pocas; con ‘Cry Macho’ el crew era más numeroso, pero no mucho. Pero llegar a ‘¿Encontró lo que buscaba?’ fue curioso, estaba en California y me avisaron que el director (Yibrán Asuad) me quería ver, así que viajé a México para reunirme con él y la actriz Andrea Chaparro, hicimos escenas justos y discutimos fechas posibles; para mí fue una gran alegría, porque hacía tiempo quería estar en una producción mexicana y con Yibrán ya había platicado, y por fin se dio la posibilidad de trabajar juntos, a Andrea la conocía también, así como la trayectoria de Álvaro Guerrero”.

Asimismo, ahora Minett ha cambiado de tono, después de un western fronterizo y dramático con Eastwood, su nueva cinta es una comedia “y me gusta mucho, porque también se parece a ‘Cry Macho’ en el sentido que cuenta sobre una amistad de dos generaciones; si en una la nostalgia habla de ranchos y caballos, acá son autos antiguos y rock and roll”.

Los pilares que ayudan

Las experiencias y oportunidades que ha vivido en su carrera, sabe el actor, son de agradecer, “pero primero a mis padres que a nadie, por su apoyo, pues siempre han estado conmigo; y a las personas que me dieron la posibilidad de trabajar en esto, por su confianza que me ha abierto las puertas en esta industria”.

Por otra parte, Minett recuerda que se hizo actor por su admiración para con Jim Carrey, de ahí que “disfruté mucho haciendo la comedia; obvio, significó un reto, no sólo por el personaje sino porque tampoco se parece mucho a mí, y eso me gusta. Ahora es un nuevo papel, y aunque no haya semejanza siempre encuentro algo para identificarme con él, además de que Andrea, Yibrán y Álvaro fueron enormes pilares para poder desarrollar el personaje”.

Este papel protagónico es, de igual manera, un desafío porque la cinta descansa en cierta parte sobre los hombros del joven actor, “pero tengo la suerte de que mi apoyo es Álvaro, como actor y como persona, en varios aspectos me ha ayudado muchísimo”.

De qué estamos hechos

De acuerdo con Minett, hacer películas es “lo que he soñado desde que tengo memoria; y además, creo que para la industria, en México, hay un futuro prometedor, aunque critiquen a las plataformas, todo evoluciona y debe ser así, nosotros picamos piedra y buscamos oportunidades; ahora se busca atraer producciones al país, lo que abre puertas para los latinos en todo el mundo, de modo que podremos mostrar de qué estamos hechos”.

Asegura el actor que esta es, precisamente, el futuro; “tengo grandes amigos en el medio y me llevo con ellos muy bien; yo siento que estamos preparados para enfrentar las cosas, y aunque estemos jóvenes, yo tengo en eso 11 años ya, haciendo lo que amo y tenemos todas las ganas de comernos el mundo, de crear. Ese es el futuro”.

‘¿ENCONTRÓ LO QUE BUSCABA?’ (2023)

Dirección: Yibrán Asuad

Guion: Javier Peñalosa

Fotografía: Martín Boege

Reparto: Álvaro Guerrero/ Andrea Chaparro/ Eduardo Minett/ Fernando Larrañaga/ Eduardo Meza de la Peña (Lalo el Mimo)/ Sidney Robote/ Saak/ Juca Viapri/ Alejandro Suárez/ Ana Sofía Gatica

Distribuidora: Netflix

Estreno: viernes 10 de marzo 2023

