Jayrick, el productor mexicano que está revolucionando la música nacional

Erick Gutiérrez Cervantes, mejor conocido en la industria de la música como Jayrick, es originario de San Luis Rio, Colorado, es un productor de música electrónica y hip-hop que está pisando fuerte en los circuitos más importantes, generando grandes hits, por ejemplo, al ser el productor de cabecera de Gera MX, estuvo detrás del éxito “Botella Tras Botella” donde también participa Christian Nodal, con este proyecto ganó múltiples reconocimientos y certificaciones.

En su lista también hay otros logros importantes como que el video “Dibújame” de Samantha Barron y Nanpa Básico tiene más de 143 millones de vistas y “Se Me Olvidó” de Gera Mx y Rels B cuenta con más 80 millones de vistas. También hace unos días se lanzó “00:00” de Siddhartha, una pieza en la que Jayrick tenía muchas ganas de trabajar y que lo retó a salir de lo que ya estaba acostumbrado. Además próximamente se presentará en el Festival Pal Norte 2023.

“Esta canción de ‘Botella tras Botella’ salió gracias a la gente, Christian Nodal en un en vivo en Twitch puso el tema de fondo, el público lo escuchó y empezó a pedir la canción. Entonces, en redes sociales la gente fue la que hizo que saliera, recuerdo que Christian tenía otros lanzamientos agendados y se tuvo que mover todo”. Señala que a partir de este hit, se posicionó muy bien el rap y éste ya ha dejado de ser un estilo underground, o purista, “ahora es un género comercial que escucha cualquier persona de cualquier clase social y eso está chido”.

A Jayrcick le gusta experimentar con los sonidos y atreverse a hacer cosas distintas de las habituales. “Siempre estoy escuchando cosas nuevas y tratando de alimentarme, porque siento que como productor esa es la base, en sí uno tiene la pauta de que es lo nuevo que hay que hacer, y aunque hay que enterarse de las tendencias, no hay que imitarlas, sino que como productor trato de adaptarlo a mi estilo, sin perder mi esencia”.

Justamente adelanta que después de fusionar la electrónica con el hip-hop, ahora quiere mezclar la electrónica con el regional mexicano y hacer colaboraciones, por ejemplo, con Carín León. “Ahora que estoy trabajando en música electrónica, ahora estoy en la fusión del house con el regional, es decir, traer artistas de este género a lo electrónico, pues ya lo hice con raperos en México. Creo que esta fusión es interesante, porque me gusta mucho que los artistas con los que he trabajado están abiertos a experimentar nuevas cosas. Así que estamos en se tipo de fusiones. Siento que si no se hace esto, caes en lo mismo de siempre, así que hay que buscar siempre qué podemos hacer”.

Resalta que antes de “Botella Tras Botella”, él ya tenía un camino trazado de hacia dónde quería llegar, pero el éxito de la canción adelantó mucho de esos procesos en su carrera como productor, “no pensé que con una tema se podrían lograr tantas cosas como las certificaciones. Entonces, siento que en el género del hip-hop mexicano ya dejé como marcado el estilo y algo de historia. Ahora, hablando de la música electrónica, siento que falta un referente 100% mexicano, que tenga el respaldo musicalmente hablando, y siento que yo lo tengo para dejar una huella como DJ”, finaliza.

MF