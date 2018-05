Jarabe de Palo: la música, la vida...

La banda española Jarabe de Palo regresa a Guadalajara este 30 de mayo, para brindar a sus seguidores un concierto en el C3 Stage, con un formato íntimo y que promete ser inolvidable. El grupo lanzó en 2017 su álbum “50 Palos”, una recopilación de sus grandes éxitos reversionados con un formato más latino, donde sobresale la voz y el piano. El álbum incluye un nuevo tema, “Humo”, escrito por el vocalista y líder de Jarabe de Palo, Pau Donés.

La canción fue compuesta luego de que Pau recibiera la noticia de que había superado el cáncer de colon, enfermedad que había hecho pública en septiembre de 2015. A mediados de 2016 fue cuando anunció que lo había vencido: “Pasé momentos de gran algarabía emocional. Escribí esa canción, la más bella que he escrito, desde mi apreciación. Es una canción de amor a la vida, uno de mis grandes amores. Tuve la suerte… o la capacidad de escribir una canción como esa”, comentó en entrevista Pau desde España.

Para festejar la salud, Donés y Jarabe de Palo programaron un 2017 lleno de conciertos, el disco “50 Palos” y un libro, el primero de Pau, con el título de “50 Palos… Y sigo soñando” (publicado por Planeta): “Sí, también estuvo el libro, que tiene muchas anécdotas, historias que quise compartir con la gente. Aprendí de la prosa, la poesía ya la tenía bastante estudiada. Escribir canciones es un poco como escribir poesía, hay muy poco espacio. Con la prosa quise transmitir otras cosas, la pasé muy bien. Al libro le ha ido muy bien; incluso, se editó en México”.

El primer concierto de Jarabe de Palo luego de la pausa para tratar el cáncer fue en México, en un festival emblemático de la música en español: “El concierto en el Vive Latino fue un concierto muy potente, con mucha energía. Estuvo muy emotivo”. De ese reencuentro con sus seguidores, el músico destaca: “Más que el aplauso, el contacto con la gente. De verdad que fue estupendo, lo pasamos muy bien”.

Fue arriba del escenario, frente a 50 mil personas, cuando comprobó una vez más su vocación: “Me di cuenta de que mi vida transcurrirá hasta el día en que me muera entre músicos e instrumentos. Fue un muy buen recomienzo, aunque después lo que vino no tenía nada que ver con esa potencia frente a tanta gente”. Por ello, aunque la enfermedad regresó en forma de un pequeño tumor, Pau decidió esta vez no cancelar ninguna de sus presentaciones: “Voy a dedicarme por completo a mis tareas creativas… Cuando recibí la noticia de la enfermedad me volví a plantear qué me pasaba. La enfermedad se ha convertido en algo que me va a acompañar de por vida, pero no me va a joder la vida. No ha influido en cómo vivo la vida. El año pasado dimos 122 conciertos, este año seguimos. Hago una vida bastante normal. ¿De los retos? El reto es no morirme, porque con el cáncer te puedes morir. Pero yo vivo con bastante tranquilidad y sosiego”.

De la mano de su actividad musical, Pau apoya la lucha contra el cáncer y otras enfermedades, como sucedió en Barcelona el pasado 20 de abril, donde Jarabe de Palo dio un concierto a beneficio de la lucha del cáncer infantil: “Apoyaré todo lo que tenga que ver con la lucha de esta enfermedad, y de cualquier otra, para vivir en un mundo mejor. Es mi intención”, declaró Pau.

TOMA NOTA

El setlist

La lista de canciones está preparada para sus próximos conciertos en México. Además de Guadalajara, Jarabe de Palo pasará por otras diez ciudades; al respecto, Pau Donés agregó: “El repertorio que estamos manejando es una celebración, 50 años de mi vida y 20 años del grupo. Es algo especial, distinto, proyectar las canciones tal como vinieron al mundo… Es un espectáculo más interactivo, con interacción con el público”.

La noche que se vivirá en el C3 Stage será muy diferente a su pasada visita por la ciudad: “La vez pasada estuvimos en Guadalajara en un festival (Coordenada), teníamos el pendiente de presentarnos así. Guadalajara es una plaza donde hemos ido con muchos proyectos”.

A propósito de su relación con México y su gira nacional en la que agendaron una decena de ciudades, Pau Donés dijo: “Nuestra relación con el país no solo es una relación artística de un grupo que va. Mi idea siempre fue conocer el mundo, y México me interesa muchísimo. Es una manera de sentirse ciudadano del mundo: conociendo los pormenores del país, y los pormenores están en las provincias, no en las capitales. Nos da gusto tener la oportunidad de presentar este trabajo de 50 palos… Sería un fracaso si sólo nos presentáramos en el DF después de veinte años”, concluyó el cantante.

ASISTE

Jarabe de Palo / Gira 50 Palos

D: 30 mayo

H: 8:00 pm

L: C3 Stage, Av. Vallarta #1488, Guadalajara, JAL 44160