Jaime Camil interpretará sin miedos a Vicente Fernández en bioserie

A dos meses de la muerte del "Charro de Huentitán", la serie que prepara Netflix sobre la vida de Vicente Fernández sigue andando, y Jaime Camil no está dispuesto a que los "miedos" y las "dudas" se apoderen de él durante el rodaje.

"Es un proyecto que tienes que afrontar con respeto y preparación, pero no puedes dejar que el fantasma de tu mente saque esas dudas y miedos, porque entonces lo haces mal. Tienes que hacerlo con responsabilidad y honor", aseguró el actor en entrevista.

Camil, uno de los actores mexicanos más reconocidos en Hollywood, acaba de estrenar en la plataforma HBO Max su última película, "KIMI", un proyecto dirigido por Steven Soderbergh, director de cintas como "Magic Mike", "Traffic" y "Erin Brockovich".

Pero las entrevistas para promocionar esta cinta han coincidido con el rodaje de la serie sobre Fernández en Ciudad de México y el actor ha tenido que atender a la prensa completamente transformado para parecerse al músico.

"Estamos a punto de terminar, el rodaje va increíble y es la serie autorizada por él, la historia que quiere contar, así que todos muy felices", detalló sobre el proyecto que prepara Netflix con Caracol Televisión y que se titulará "The Idol of the People" ('El ídolo del pueblo', en español).

Esta 'bioserie' cuenta con la aprobación de la familia Fernández, a diferencia de la ficción que preparan Televisa y Univisión, basándose en el polémico libro de la escritora argentina Olga Wornat, "El último rey".

"Me quedo un poquito mareado después de cantar sus canciones porque el poder vocal que tiene Vicente es de respetar", reconoció.

Si bien la expectación por ver cómo se retrata la vida de la leyenda mexicana en la pequeña pantalla es máxima, para Camil el mayor reto no es la presión mediática, sino estar a la altura de la voz de Fernández en los números musicales.

AF