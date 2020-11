Inti Briones, mirada a la fotografía contemporánea

El director de fotografía y productor peruano-chileno, Inti Briones, está presente en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) para ser parte del jurado de la sección de documentales iberoamericanos en competencia. Además, ofreció una clase magistral sobre fotografía y cinematografía, a la que calificó como una conversación, “donde compartimos una serie de sospechas y preguntas que uno arrastra, que es bueno exponerlas para poder entre todos, ver la posibilidad de que se revelen algunas cosas”.

Inti estudió en la Escuela de Cine y Televisión de Armando Robles Godoy en Perú. Se mudó a Chile para estudiar dirección de fotografía con su maestro Héctor Ríos. En más de 20 años de carrera, ha trabajado con distintos directores. Comparte que últimamente y de manera particular, se está preguntando sobre la construcción de la imagen. “Porque cuando uno fotografía, lo que hace uno es fijar una imagen en algún tipo de superficie. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de pintar un cuadro, de hacer una foto o filmar una escena? Nosotros necesitamos crear imágenes para construir nuestra vida, pero, ¿de qué se alimenta ese gesto antes de la acción?”.

Confiesa que tener 20 años dedicados al mundo del cine y la fotografía no son muchos en realidad.

“Me doy cuenta que cada vez sé menos de lo que creía que sabía. Buscaba una certeza en el hacer y ahora me doy cuenta que ésta lo que hace es reducir el campo de visión. Entonces, hoy día, hacia donde apunta la idea de la cinematografía, es a mirar con ojos de niño y con atención de viejo”.

Sobre la retrospectiva de su trabajo, comparte que cuando ve las cintas en las que le ha tocado participar, ve el proceso, “que todavía está vivo y latente. Y ese proceso maravillosamente no es solitario, incluye a todas las personas con las que trabajas, mirar ese trabajo es casi como ver un álbum familiar”.

La construcción de una imagen es tan importante porque genera un recuerdo imborrable, se queda en la memoria de las personas, eso lo sabe muy bien Inti. “Cuando uno hace una película, no importa si es comercial o independiente, en todo momento cuando estás construyendo una imagen, te estás preguntando qué es lo que quieres conservar en ella, para que de alguna manera u otra, se perpetúe”.

Entre los proyectos recientes de Inti destaca el documental “In praise of freedom”, “Song without a name”, “Hebe: A Estrela do Brasil”, “Hra” y “Verlust”, mientras que en post producción está “O Chá de Alice”, comparte que le gustaría trabajar en México, es uno de sus sueños. “Por ahora me toca terminar un trabajo en Brasil, después me toca regresar a Chile y Perú, y volver a Brasil”.

Finalmente en cuanto a las características que debe tener un cineasta para ser un buen director de fotografía, destaca que esté debe de tener una curiosidad, pero también la empatía y la complementariedad, “estos tres elementos son importantes para el ejercicio de la fotografía, sin uno de ellos, se hace difícil avanzar y aproximarse a construir una buena imagen”, además se debe ser observador y receptivo.

JL