Una de las presentadoras más queridas de la televisión mexicana es Andrea Legarreta, quien visitó Guadalajara este jueves para convivir con el público de Intermoda; llegó como embajadora de una marca de fajas. Cálida y sencilla, la conductora celebró el cariño que le dio la gente de Guadalajara.

"Para mí este es un público muy querido, lo digo de corazón, desde hace mucho he venido a su tierra y me siento halagada de las muestras de cariño, cuando llegué a venir en gira de teatro siempre fueron muy lindos, muy aplaudidores y muy cálidos. Tengo amigos muy lindos aquí, me encanta su comida y su gente y venir ahora a compartir con el público, imagínate que afortunada soy ya por el hecho de estar aquí y que haya gente que ya esté aquí paradita para que me digan algo lindo, eso ni como pagarlo", compartió Andrea en entrevista con EL INFORMADOR.

Andrea conversó con los medios de comunicación para después convivir con sus seguidores, quienes se congregaron para tomarse la foto del recuerdo y recibir una sonrisa por parte de la presentadora. Además, Andrea compartió que el programa "Hoy", del que ella es parte, ha comenzado con los festejos del 25 aniversario de la emisión. Legarreta resaltó que si bien le gusta la moda, ella en su día a día viste de manera sencilla.

MF