Luego de que se negó a hablar de Fernando del Solar tras su muerte el pasado 30 de junio, Ingrid Coronado decidió romper el silencio y habló sobre cómo era su relación con su expareja, recalcando que será la primera y última vez que platica algo relacionado al tema.

Fue en una entrevista en el canal de YouTube de Yordi Rosado donde la conductora habló sobre dicho tema, y mencionó que fue el exconductor de Tv Azteca fue quien le pidió el divorcio pues le dijo que por su culpa "él tenía cáncer".

"'Quiero el divorcio, por tu culpa tengo cáncer, ya les dije a los niños que ya no voy a vivir con ellos y ya me voy’ y agarró sus cosas y se fue”, dijo Ingrid.

En varias ocasiones Fernando abandonó a sus hijos y a su pareja, por lo que ambos acordaron no hablar sobre eso, sin embargo el ex conductor no cumplió y en una portada de revista habían escrito que Ingrid lo había abandonado.

"Al otro día me llega la portada de una revista de que yo lo abandoné, pero él se fue tres veces, él me había pedido el divorcio tres veces, inocentemente creía que la revista había inventado eso, pero a partir de ese momento él empezó a decirme ‘es que tú me abandonaste’”.

Ingrid recibió mensajes de críticas y odio

Tras la publicación de la revista comenzaron los problemas en la relación, pues todo mundo atacaba a la conductora de televisión por supuestamente abandonar a Fernando cuando fue diagnosticado de cáncer.

"Me dijeron zorra, inhumana, en mi cumpleaños hicieron un trending que se llamaba ‘Ingrid Coronado muérete’, no me puedo explicar cómo no me aventé por la ventana. Toda esta carrera que había construido en base a amor y a ser responsable, veía cómo se caía, se caían los clientes, el prestigio, las campañas, todo el día me atacaban y siento que la gente olvidaba que soy una conductora pero también soy ser humano”.

Ingrid decidió demandar a la revista por dicha información, la cual descubrió que fue la había sido Fernando Del Solar y Charly López, su exesposo.

Al descubrir eso, Ingrid mencionó que no sabía si era más dolorosa la ruptura o el saber que la persona que había amado era su enemigo.

"Ya no te sé decir qué me dolió más, si la ruptura o el darme cuenta que la persona que más había amado ahora era mi enemigo. De esa me costó más trabajo levantarme”, dijo Ingrid.

Finalmente dejó en claro que decidió no demandar a Fernando esto por miedo a que lo afectara en su salud.

“Pensaba ‘si yo me defiendo y eso vulnera su salud qué le voy a decir a mis hijos, aunque sepamos que eso no es cierto, si alguien lo utiliza con qué argumento voy a defender mi punto’, por eso preferí no volver a decir nada”, finalizó Ingrid.

