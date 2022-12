No es un secreto la competencia activa entre las dos televisoras más grandes de México, Televisa y TV Azteca, la pelea por el mayor rating entre ambas compañías por años ha dirigido la televisión mexicana.

Sin embargo, dicha dinámica nunca rindió tanto fruto como hasta ahora que ambas televisoras se juegan su mejor carta con sus programas matutinos, nos referimos a "Hoy" y "Venga la Alegría".

Pero pocos saben sobre la historia detrás de la creación del matutino de TV Azteca, "Venga la Alegría" nació cuando la conductora Ingrid Coronado se propuso hacerle la competencia directa a Andrea Legarreta; al menos así lo explicó la exconductora de "Sexos en Guerra", en entrevista especial con el también conductor, Yordi Rosado.

Durante la charla, Ingrid habló sobre el momento en el que puso pausa a su carrera para dedicarle todo su tiempo a su pareja, pero cuando las cosas no funcionaron volvió a Azteca para pedir trabajo nuevamente.

Afortunadamente, los directivos no le pusieron ningún pero, pero sí la cuestionaron directamente sobre lo que quería hacer.

En ese entonces Coronado ya sabía que quería ser una gran conductora, por lo que quiso ponerse al tú por tú, laboralmente hablando, con una de las presentadoras más queridas por el público: Andrea Legarreta: "Les dije: 'mi conductora favorita es Andrea Legarreta y le quiero competir'", explicó.

Fue en esa plática cuando nació "Venga la Alegría", ya que, además de idear el concepto, Ingrid también escogió el equipo con el que compartiría cuadro todas las mañanas: Sergio Sepúlveda, Fernando del Solar y Adrián Patiño como el productor.

El programa debutó en la pantalla de TV Azteca el 2 de enero de 2006, y vaya que ha cumplido con su misión, pues ha puesto a temblar a su rival directo en más de una ocasión.

Esta no es la primera vez que la también escritora habla de este tema, durante la pandemia Ingrid abrió su corazón y reveló su admiración por la conductora de Televisa, quien le respondió con un cariñoso mensaje: "Querida Ingrid, ¡Me siento halagada, honrada y agradecida! Lo que has logrado lo ganaste con tu propio estilo y talento, lo has ganado a pulso y mereces sin duda todo lo bueno en todas las áreas de tu vida. Me gusta seguirte y leerte, pues siempre aportas algo positivo".

