'South Park' ridiculiza a Kristi Noem y al equipo de Trump en su nuevo episodio

Una vez más, la popular serie animada de humor y sátira, South Park, volvió a burlarse de la administración del presidente Donald Trump. En esta ocasión, los blancos de las críticas y bromas fueron Kristi Noem, titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y también encargada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como el vicepresidente JD Vance.

Luego de causar escándalo al mofarse del mandatario estadounidense en el primer capítulo de la temporada 27, el programa de dibujos animados regresa con un nuevo “golpe” al actual gobierno de Estados Unidos.

El episodio, titulado “Got A Nut” y estrenado este miércoles, fue el segundo capítulo de la temporada, en el cual la secretaria Kristi Noem fue objeto principal de burla, junto con una breve aparición del vicepresidente.

En la trama, el Sr. Mackey pierde su empleo como consejero escolar debido a los recortes presupuestales en educación impulsados por el gobierno de Trump, y su desesperación por conseguir otro trabajo lo lleva a convertirse en agente del ICE.

La sátira de este episodio hace referencia a una confesión hecha por la misma Kristi Noem, quien reveló que le disparó a su perro "Cricket" de 14 meses por considerarlo "imposible de entrenar".

El hecho causó una ola de indignación y polémica a nivel nacional en su momento y ha sido retomado por los creadores de la serie en este nuevo capítulo.

Durante su entrenamiento, Mackey observa un video institucional protagonizado por una versión animada de Noem, quien cuenta: "Hace unos años, tuve que sacrificar a mi cachorro disparándole en la cara, porque a veces hacer lo importante significa hacer lo difícil".

La declaración da pie a una serie de escenas absurdas en las que se muestra a Noem disparándole sin motivo a varios perros pequeños y convirtiéndose en un chiste fundamental a lo largo de todo el episodio.

En una inesperada movida, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos compartió a través de su cuenta de X una imagen del capítulo junto con el enlace al sitio de reclutamiento del ICE. Miles de usuarios han expresado que no se sabe si se trata de una estrategia intencional de difusión, o de una irónica respuesta al capítulo en el que se representó a esta entidad de manera crítica, irónica y burlona.

La sátira a los gobernantes de Estados Unidos continúa cuando el Sr. Mackey y su escuadrón del ICE irrumpen el programa en vivo de "Dora la Exploradora" con una redada para arrestar a la multitud y luego se dirigen a la residencia de Trump "Mar-a-Lago", en Florida.

Durante esta escena en Mar-a-Lago, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, es representado por los creadores de la serie como personaje de la serie de los años 70 "La isla de la Fantasía" "Tatoo", quien hace enfadar a Trump, representado como "Sr. Roarke" y termina siendo pateado fuera de cuadro por el mandatario.

