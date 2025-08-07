Cine al aire libre en Guadalajara: Cartelera del 7 al 10 de agosto

Guadalajara siempre tiene algo que ofrecer, y esta vez invita a disfrutar de una experiencia diferente, relajada y completamente gratuita: cine al aire libre.

Gracias a la iniciativa de CinemaLive, las familias, amigos y parejas podrán ver películas bajo el cielo estrellado, en un ambiente que combina naturaleza y entretenimiento.

Durante varios días, esta propuesta llegará a distintos rincones de la Zona Metropolitana, en escenarios tan queridos como el Parque Metropolitano, el Parque Alcalde y el Parque de las Niñas y los Niños.

Del jueves 7 al domingo 10 de agosto, se presentarán películas familiares en espacios públicos abiertos, ideales para pasar un buen rato, desconectarse un poco de la rutina y compartir momentos especiales sin gastar un solo peso.

Jueves 7 de agosto

Como entrenar a tu dragón - Parque Metropolitano - 7:45PM

Viernes 8 de agosto

Shrek - Parque Alcalde - 8:00 PM

Mario Bros - Mirador Independencia - 8:00 PM

Sábado 9 de agosto

Moana - Parque Metropolitano - 7:45 PM

Domingo 10 de agosto

Tipos malos - Parque de las niñas y los niños - 7:45 PM

MF