Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 8 al 10 de agosto

Aries

Tres días marcados por una buena racha te rodean. Es momento de enfocarte en crecer tanto en lo económico como en lo personal. Sin embargo, es importante que cierres círculos en el amor: tu naturaleza bondadosa suele impedirte soltar relaciones pasadas, pero es hora de avanzar y dejar atrás lo que ya no suma.

Este viernes, el trabajo será intenso y vendrá acompañado de una propuesta importante: un nuevo contrato que representará una mejora económica. Aprovéchalo sin titubear. En lo sentimental, quienes están en pareja seguirán estables, siempre y cuando eviten juegos de infidelidad y actúen con mayor madurez.

El sábado se presta para socializar, salir con amistades, poner orden en tu habitación y deshacerte de lo que ya no usas. Un gesto inesperado —como un perfume de regalo o una invitación a viajar— podría sorprenderte. La recomendación astrológica es que evites confiar demasiado en personas que acabas de conocer y cuides tu salud, especialmente la espalda y los huesos.

Números mágicos: 09 y 17

Color de la suerte: Rojo

Signos compatibles: Leo y Sagitario

Tauro

El fin de semana viene con muchas tareas tanto en el trabajo como en lo personal. La clave será no alterarte, actuar con método y realizar lo que esté en tus manos. Una invitación a cenar el viernes te dará una oportunidad para relajarte y permitir que otros te muestren afecto. Usa colores intensos para potenciar tu magnetismo.

Un familiar te invitará a una fiesta, y tu imagen personal sigue destacando, gracias a tu constancia con el ejercicio. Aunque disfrutas del confort, es importante que prestes atención a deudas del pasado y a tu administración financiera.

Inicias una maestría y un curso de inglés, lo que representa una etapa de crecimiento; solo mantente enfocado. Cuida tu alimentación y sé constante si estás siguiendo una dieta. En el terreno amoroso, los Tauro solteros podrían recibir el amor de alguien del mismo elemento tierra, estable y con intenciones firmes.

Números mágicos: 06 y 21

Color de la suerte: Verde esmeralda

Signos compatibles: Capricornio y Virgo

Géminis

Este es un fin de semana ideal para reorganizar tu vida y tomar decisiones que impulsen tu bienestar. Tu mente rápida y analítica te ayudará a visualizar claramente qué cambios necesitas implementar.

Recibes una invitación a una reunión familiar, y es probable que un ingreso extra llegue este sábado. No hables de más sobre tus planes; la discreción será tu mejor aliada.

En temas del corazón, suelta los rencores: si aún hay amor, vale la pena intentarlo de nuevo desde otro lugar emocional. Los Géminis solteros podrían encontrar una conexión fuerte con personas del signo Piscis o Libra, con quienes habrá una química especial. Para los que ya están en pareja, es momento de evitar discusiones por temas sin importancia y fortalecer la confianza.

Números mágicos: 00 y 18

Color de la suerte: Amarillo

Signos compatibles: Libra y Piscis

Cáncer

La velocidad con la que deseas resolver temas amorosos podría jugarte en contra. Aunque eres el más romántico del zodiaco, también tiendes a dramatizar, así que busca el equilibrio y claridad emocional.

El viernes será socialmente activo: las invitaciones no faltarán, y brillarás en cualquier reunión gracias a tu carisma natural. Sin embargo, la recomendación es que limites los viajes y dediques más tiempo a tu familia, que es tu base emocional.

Recibes un dinero extra y lo destinarás a cambiar tu imagen: compras ropa nueva o te haces un cambio de look. El domingo es perfecto para reorganizar tu casa y renovar energías desde el orden.

Números mágicos: 07 y 21

Color de la suerte: Blanco

Signos compatibles: Escorpio y Piscis

Leo

El ambiente de celebración sigue a tu alrededor. Recibes regalos inesperados y una fiesta sorpresa podría marcar tu viernes. Como buen Leo, disfrutas ser el centro de atención, pero no traigas amores del pasado a tu presente, para evitar conflictos con tu pareja actual.

En temas de movilidad, precaución: tu impulsividad al manejar puede generarte problemas.

Un golpe de suerte te favorecerá, especialmente si decides personalizarlo con tu día de nacimiento. También podrías recibir una invitación para emprender un negocio relacionado con ropa o alimentos: acéptala, puede prosperar.

En lo sentimental, los solteros vivirán momentos intensos con amores pasajeros, pero muy apasionados. Si decides tomar alcohol, hazlo con moderación. Un viaje corto podría completarse este fin de semana.

Números mágicos: 04 y 27

Color de la suerte: Dorado

Signos compatibles: Aries y Sagitario

Virgo

Te encuentras en una fase positiva del mes, y eso te permite renovar tus energías y atraer buena fortuna. Este fin de semana tu ánimo estará elevado y te sentirás más optimista.

El viernes será para trámites y pagos pendientes. Es fundamental que ordenes tu economía y mejores tu administración. Físicamente, podrías sentir tensión en espalda y cuello; el estrés acumulado y el consumo de cafeína pueden influir, así que considera reducirlos y moverte más.

Avanzas con documentación relacionada a una residencia en el extranjero y podrías asistir a una boda familiar. Terminas una etapa de estudios y ya piensas en una maestría. El domingo será ideal para visitar amistades o hacer un pequeño viaje.

Cuidado con traiciones: un amigo de signo Acuario o Libra podría actuar en tu contra. Sé reservado con tus planes.

Números mágicos: 01 y 88

Color de la suerte: Azul marino

Signos compatibles: Tauro y Capricornio

Libra

Tu impulso natural a actuar con el corazón, sin medir palabras o consecuencias, a veces te complica en lo personal. Es momento de cultivar el equilibrio también en tu comunicación emocional. Si deseas tener una pareja estable, deberás aprender a controlar reacciones y pensamientos.

Este 8 de agosto será un día especialmente afortunado para ti en temas relacionados con juegos de azar, nuevas oportunidades laborales o trámites importantes: es ideal para avanzar en proyectos que tenías detenidos.

Te llega una invitación a una boda, surgen trámites para un crédito o incluso podrías estar en vías de adquirir un auto nuevo. También tendrás una conversación importante con una expareja, en la que podrás cerrar definitivamente ese ciclo pendiente.

El domingo será armónico y familiar. Te enteras de la operación de un amigo cercano y brindarás un gran apoyo emocional. En el trabajo, es clave mejorar la comunicación con tus colegas. Mantente alejado de relaciones complicadas o amores secretos.

Números mágicos: 05 y 29

Color de la suerte: Rosa claro

Signos compatibles: Géminis y Cáncer

Escorpión

Este fin de semana, tu enfoque está en el hogar. Tendrás el impulso de poner orden en tu casa o departamento, algo natural en ti, ya que disfrutas de espacios funcionales y estéticamente agradables.

Un disgusto con tu pareja o alguien muy cercano podría nublar brevemente el ambiente.

Trata de mantener la calma y no decir cosas que no sientes. El viernes habrá una reunión inesperada con tus superiores, posiblemente para hablar de reestructuras laborales. Continúa con tus clases de inglés: más adelante las necesitarás.

El resto del fin de semana se presenta más ligero y social, con reuniones y fiestas. Cuida tu economía: evita gastos innecesarios y mantén tu plan de ahorro.

Números mágicos: 03 y 91

Color de la suerte: Negro

Signos compatibles: Géminis y Leo

Sagitario

El viernes vendrá cargado de emociones y agradables sorpresas. Mantén una actitud positiva y receptiva, porque aquello que esperabas está por llegar. La suerte estará de tu lado, así que actúa con confianza y mucha alegría. Usa colores claros y tu perfume favorito para potenciar tu energía.

Evita discutir con tu pareja por cuestiones menores. Tu carácter impulsivo necesita control para no deteriorar relaciones valiosas. Recibes visitas o familiares para una fiesta, y quizás decidas hacer cambios en casa o pintar tu cuarto.

El fin de semana se llena de alegría, salidas y momentos divertidos. Si estás soltero, podrías conocer a alguien del signo Acuario o Aries, con quien habrá una gran compatibilidad. Mantente fuera de conflictos que no te pertenecen.

Números mágicos: 04 y 11

Color de la suerte: Naranja

Signos compatibles: Acuario y Aries

Capricornio

Tu personalidad firme y decidida te lleva muchas veces a estar a la defensiva. Este fin de semana, baja la guardia y disfruta lo nuevo que está llegando a tu vida.

Presta atención a tu salud, en especial a los riñones o posibles infecciones. No descartes una consulta médica si algo te incomoda. En el amor, no alejes a quien ha sido incondicional contigo: pocas personas se entregan como esa.

Evita ser vehículo de chismes; conserva la discreción para no caer en conflictos innecesarios. Continúas con tu dieta y podrías estar pensando en una cirugía estética para verte y sentirte aún mejor.

El domingo será ideal para una salida familiar. Seguir en actividades como natación o pilates te mantendrá con buen ánimo y salud.

Números mágicos: 02 y 11

Color de la suerte: Rojo

Signos compatibles: Tauro y Virgo

Acuario

Tres días de introspección te invitan a observar los cambios que debes implementar. Estás en una etapa de prosperidad, pero para mantenerla debes eliminar pensamientos negativos y personas que ya no suman a tu vida.

Recibes una invitación para salir este viernes con amigos, lo cual te hará bien. Estás pensando seriamente en abrir un negocio; hazlo, porque tu carisma y visión pueden llevarte al éxito. Un amor del pasado, posiblemente del signo Virgo o Libra, se pondrá en contacto contigo: analiza si es conveniente retomarlo o seguir como estás.

Finalizas pendientes en tu casa y sabrás de la enfermedad de un familiar cercano, a quien brindarás tu apoyo emocional. Tu descanso es clave: duerme más y cuida tu salud digestiva. Evita comer en la calle.

Números mágicos: 08 y 13

Color de la suerte: Azul

Signos compatibles: Libra y Virgo

Piscis

Tu fin de semana se orienta a cambios personales y renovación de energía. Estás en una etapa de cierre, en la que decides alejarte de lo que te hacía daño y adoptar una actitud nueva y más ligera. Incluso podrías cambiar de trabajo.

Como signo sensible, tiendes a absorber las energías de los demás. Este 11 de agosto realiza un baño de pétalos rojos y blancos para limpiar tu aura, y enciende una veladora roja para protegerte espiritualmente.

La compañía de la familia será esencial y también podrías recibir valiosos consejos. Tienes un viaje en puerta al extranjero y el domingo será ideal para pasear con amigos o preparar tus clases o actividades próximas. La energía positiva comienza a fluir con fuerza a tu favor.

Números mágicos: 01 y 23

Color de la suerte: Violeta

Signos compatibles: Cáncer y Escorpio

