Impedirán que Carlos Ferro llegue al altar

Lo hemos visto en una veintena de proyectos, la mayoría televisivos, y su salto al cine es calificado como extraordinario, según Celso García, director de cine que lo dirigió recientemente en “La boda de mi mejor amigo”.

Así es, Carlos Ferro llega como el protagonista de la comedia romántica del año, una experiencia que califica de maravillosa, gracias al gran ambiente que reinó durante la filmación: “Hicimos gran química todos; además, Celso es un gran director. En realidad yo llego con todos mis directores y les digo ‘soy tuyo’ (risas)… Y hago lo que me dicen, porque los actores somos un lienzo y hacemos lo que nos piden”.

Si bien Carlos ya se había probado en la comedia, acepta que ya tenía tiempo alejado de este género y volver a él le resultó refrescante: “Yo venía de hacer ‘Caer en tentación’ que fue una telenovela muy intensa, y con Celso tuve que bajarle al drama; de hecho, Celso me dijo, ‘te tienes que ver jovial, ligero, delgado… Tu personaje es una persona tranquila’ y yo lo fui trabajando sobre la marcha. Incluso, Celso hizo lo mismo con todos los personajes, con el de Miguel Ángel, el de Ana y el de Natasha”.

Sobre su salto de la televisión al cine, el originario de Coahuila confiesa que fue un movimiento natural, pues desde su perspectiva la televisión ha evolucionado a pasos gigantescos, “ya no es distinto entre uno y otro, y en ‘La boda de mi mejor amigo’, pues fui yo; sí me tocó bajarle unas rayas a la intensidad; en mi caso me tocó construir el personaje de Manuel, porque yo no soy como él, yo soy más dicharachero, me la paso jugando mucho y ‘molestando’ a mis compañeros y Manuel es muy tranquilo, relajado, no lleva prisa y eso se nota”.

-Interpretas el mismo papel al cual Dermot Mulroney le dio vida hace 22 años, ¿cuál fue el toque que le diste para hacerlo tuyo?

-Lo voy a confesar, seguí las recomendaciones de mi mamá, (risas), porque mi mamá es una gran fan de la película original, y una de las cosas importantes que me dijo fue: “Oye, por favor, a Michael no lo hagas tan de flojera; no entiendo por qué se están peleando por él”, y yo le respondí: “Mamá, no todas las mujeres piensan como tú…” Y bueno, Celso y yo le dimos un nuevo toque; y ahora que mi mamá vio la película, fue como la prueba de fuego y la pasé (risas).

-¿Qué tan difícil fue trabajar la comedia después de desarrollarte en el drama?

-Yo llevaba ya muchos proyectos salvando al mundo -personificó a héroes-. Antes de llegar a “La boda de mi mejor amigo”, trabajé en “Caer en tentación”, y me acuerdo que cuando estábamos grabando esa serie le dije a Silvia Navarro -compañera de elenco- que mi siguiente proyecto me gustaría que fuera una comedia romántica y me llegó esta película. De hecho, yo empecé mi carrera haciendo comedia, y después la vida me llevó al otro extremo; entonces, cuando regresé a la comedia pensé: ‘qué padre, vamos a pasarla bien’, y yo tenía muchas ganas y el universo me regaló el proyecto y lo disfruté al máximo.

El actor reconoce que gusta mucho de hacer drama y comedia, pero si se trata de elegir un género donde se siente como pez en el agua, sin duda responde que se inclina por la acción: “Mi género es la acción, siempre ha sido; me encanta, pero al final me gusta todo… Yo soy mucho de que si el personaje me vibra y me llaman ahí estoy; por ejemplo, ahorita estoy haciendo una serie de niños mutantes”.

-¿Algunas vez has intentado impedir la boda de alguna amiga? ¿Te ha sucedido lo que vive el personaje de Ana Serradilla?

-Sí, todos nos hemos visto reflejados en ese personaje; no necesariamente que se nos case la amiga, pero sí que nos la ganen. Yo creo que todos nos hemos quedado con ganas de decirle a un amigo o amiga ‘oye, me gustas’ y no lo hacemos… Y al final nos enteramos que sí había una oportunidad y ya fue… A todos nos ha pasado y es parte de estar vivos.

Carlos es uno de los galanes del momento, por lo que sería lógico pensar que tiene novia; sin embargo, el histrión anda soltero, y no por ello deja de celebrar el 14 de febrero a su estilo: “Lo voy a festejar trabajando, gracias a Dios… Pero igual estábamos pensando los de la producción de ‘La Boda de mi mejor amigo’ juntarnos e ir al cine a ver la película, pero todo depende de los horarios de cada uno; es algo que queremos hacer todos, tanto productores y actores”.

¿De qué trata “La boda de mi mejor amigo”?

Carlos Ferro en compañía de Ana Serradilla, en una escena de la cinta dirigida por Celso García. CORTESÍA

Julia (Ana Serradilla) es una renombrada crítica gastronómica con miedo al compromiso. A pesar de eso, su mejor amigo Manuel (Carlos Ferro) y ella se habían prometido que si para cuando cumplieran 35 años seguían solteros, se casarían entre ellos. Una tarde, Julia recibe una llamada de Manuel en la que le dice que dentro de cuatro días va a casarse con alguien más. Confiada en que ella es la única mujer para Manuel, Julia intentará detener la boda a toda costa.

Trabaja en “Los Protegidos”

A Carlos no le gusta encasillarse, por lo que ahora se encuentra trabajando en una serie de ficción, la cual “es algo muy distinto a lo que he estado haciendo. Mi personaje en los elegidos tiene 35 años, es un papá soltero, viudo en realidad, es nerd, y fue buleado de joven, y ahora su hijo está padeciendo el mismo problema. Es un personaje introvertido que se llama Mario, y tiene miedo de que su hijo de ocho años esté siendo buleado en la escuela y le esté pasando lo mismo que a él cuando era chico; además, le pasa algo muy curioso: no sabe cómo acercarse a su hijo y de hecho está pensando que es gay, y no sabe cómo abordarlo y decirle ‘no pasa nada, yo igual te voy a querer’; entonces, está increíble porque tiene esta idea y cuando por fin tiene el valor de preguntarle, su hijo lo regaña y le responde: ‘no soy gay, el problema que tengo es que muevo las cosas con la mente’… Y es ahí donde viene el problema, porque hubiese preferido lo otro (risas)”. A partir de ese momento surgen “Los Elegidos”, porque comienzan a conocer a otros niños mutantes que les está pasando lo mismo. “Los Elegidos” llegará a la pantalla chica por el canal Las Estrellas, es una producción de Televisa y Sony Entertainment Television y “esperamos que su estreno sea en junio”, finaliza Carlos.