Humor para sanar

Este próximo 22 de agosto Jo Jo Jorge Falcón dará un show en vivo, titulado “Desde Guadalajara para el Mundo”, en formato streaming. Será un espectáculo con músicos en el escenario y producción como sus presentaciones habituales: “Es un show hecho por profesionales, para gente que se sabe reír profesionalmente”, apuntó el comediante.

Previamente Jorge Falcón ha tenido participación en redes sociales, en particular TikTok. Sobre esta inclusión en las plataformas, comentó: “No lo tenía pensado. Fue consejo de mis hijos. Nunca he sido mucho de internet. Lo intenté y me gustó. Todos los chistes que hago tienen un mensaje de alegría”.

Con más de una hora de duración, en el espectáculo Jorge le dedicará su tiempo “Para que la gente se ría, que vean que estoy con ellos”.

Frente a las adversidades, Jorge Falcón resalta el papel de la comedia en la vida: “El humor cura, de veras: el mejor productor de anticuerpos es el buen humor. Sonrían a la vida, la actitud debe de ser de amor, positiva. Todos tenemos problemas, yo también he tenido. Lo importante es dejar ir, aprender a soltar”.

A propósito de la situación de cuarentena, el comediante recordó que no hace comedia de las tragedias: “Trato de no hacer comedia de los momentos difíciles. Quiero hacer reír con las cosas sencillas de la vida, no con tragedias. Hablaré de cosas colaterales: estar encerrado en su casa. Creo que para muchos es como un arresto domiciliario”.

En esta época de encierro, platicó, Flacón ha pasado su tiempo en casa y en su oficina: leyendo, escribiendo y haciendo transmisiones. Sobre planes a largo plazo, aclaró que no regresaría a la televisión con un programa, pues toma mucho tiempo y ahora se enfoca más en disfrutar de su familia.

Disfruta

Jorge Falcón presenta “Desde Guadalajara para el Mundo”, 22 de agosto, 21:00 horas, acceso digital a través de www.arema.com.mx.

JL