Humberto Busto desafiará las reglas de “El juego De las llaves”

Tras el posicionamiento que “El juego de las llaves” he tenido como una de las series más populares de Amazon Prime Video, el actor Humberto Busto, uno de sus protagonistas, confía en que la segunda temporada -conformada por ocho capítulos- logre un impacto mayor con los giros dramáticos y cómicos que la trama tendrá a partir de su estreno el 16 de septiembre.

Humberto, quien da vida a “Óscar”, relata en entrevista con EL INFORMADOR que la nueva sesión de “El juego de las llaves” es por mucho uno de los proyectos más significativos de su carrera, no solo por ser una historia que de manera creativa pone sobre la mesa las complejidades y aventuras que el mundo adulto vive al explorar nuevas manifestaciones de la sexualidad, pues filmar esta producción en medio de la pandemia fue un reto que los desafió a ser más cuidadosos y entender cómo sería la nueva normalidad en los foros de grabación.

“Fuimos el primer proyecto -en octubre de 2020- en empezar a filmar con los protocolos y cuidado estrictos y para todos fue un esfuerzo mucho más grande, después de estar encerrados durante tantos meses, cada quien cargando con emociones además de la pandemia. Veníamos del encierro absoluto y siento que para todos fue momento muy significativo, fue un regalo estar filmando, ser cuidados y continuar el proyecto en situaciones tan adversas”.

Inmiscuido en un triángulo amoroso entre los personajes de sus colegas Maite Perroni y Marimar Vega, Humberto Busto adelanta que “Óscar” enfrentará situaciones que lo llevarán a replantear su pasado y cómo su posición como padre de familia lo animan a descubrir nuevas facetas sobre cómo toma decisiones que impactan tanto en su vida personal como en las reacciones de sus amigos y entorno cercano.

“Hay un vuelco en el tiempo con el que se van a sorprender desde el primer momento en que lo vean. Cada una de las líneas de los personajes fue adquiriendo más sentido hacia la dirección que cada carácter tiene”, comparte Humberto al detallar que “Óscar” vivirá un proceso particular para entender realmente todo lo que implican las relaciones de pareja cuando deciden abrirse a nuevas dinámicas de convivencia.

“Fue muy interesante poder seguir dándole la vuelta al conflicto de este hombre que, de alguna manera, no ha acabado de entender lo que significan las relaciones de pareja y cómo ahora la vida le vuelve a poner encima una circunstancia muy parecida a la de su pasado, que es de la que más quería escapar”.

Humberto, quien también ha participado en proyectos como “Diablero”, “El Chapo” y “Después de Lucía”,recalca que la gran química y respeto entre el elenco de “El juego de las llaves” ha sido clave para lograr retratar una historia que si bien parte de la ficción, también refleja situaciones realistas que experimentan las parejas cuando cuestionan sus fantasía, limitantes y acercamiento libre a la sexualidad y los desafíos de la adultez.

“Es una segunda temporada para ‘Óscar’ un poco agridulce y el trabajo con Maite y Marimar fue una relación que tratamos de construir de manera muy humana para que la gente pueda acercarse también al proyecto, a las decisiones que toman estos personajes en la primera temporada. Hablamos de la sexualidad de una forma más abierta, menos moralina, aprovechamos este género tan satisfactorio y receptivo para la gente, se ponen sobre la mesa temas que -si las vemos- con tanta seriedad pueden ser incómodos, es una serie intensa y me encanta”.

Un enamoramiento eterno

A 20 años de que “Amores perros” llegara a las pantallas mostrando el filme debut de Alejandro González Iñárritu, y en recientes días se exhibiera nuevamente la versión restaurada de esta trama estrenada en el año 2000, Humberto Busto comparte su emoción de ser testigo del impacto y permanencia que este drama -protagonizado también por Gael García, Vanessa Bauche, Álvaro Guerrero, Goya Toledo, Emilio Echevarría y Jorge Salinas, entre otros- que sigue cautivando las nuevas generaciones de cinéfilos.

“Es muy fascinante, porque me han invitado para verla desde una plataforma virtual para el celular junto a 50 chavitos de menos de 20 años que la ven por primera vez, hasta verla en el cine en pantalla grande, volver a verla y oírla de una manera en la que Alejandro concibió la película, que técnicamente ahora sí puede estar a la altura”.

“Siento que es una película muy bien construida”, explica al reflexionar sobre cómo “Amores perros” sigue generando diálogo y nuevas lecturas sobre las historias cruzadas que llevó a pantalla: “Es una película muy visceral y a deferencia de hace 20 años, ahora me enganché con la segunda historia, que era la que a mí más alejada se me hacía, por la edad que tenía, pero ahora me pagó de una forma muy peculiar, viendo todo lo que ha pasado en 20 años, siempre me sentiré contento que mi carrera haya empezado ahí”.

Después de la tormenta llega “Martínez”

Tras finalizar la filmación de “Martínez”, largometraje debut de Lorena Padilla, Humberto Busto -quien llevará en antagónico de la historia- recuerda que el proceso para lograr este rodaje también fue delicado ante la pandemia que impactó a todo el equipo que decidió hacer de Guadalajara su escenario de grabación hace casi un año.

“Yo me fui a la mitad de ‘El juego de las llaves’ a Guadalajara para entrar a una ‘burbuja’ -comenta entre risas- igual con todos los protocolos muy estrictos, pero fue una filmación muy emocional. A la mitad de todo, el crew se infectó, estuvimos encerrados en Año Nuevo esperando resultados, lo recuerdo con mucha sensibilidad y sensación de estar haciendo todo el tiempo algo muy subversivo, una sensación muy distinta a lo que me pasó en la serie”.

Confiando en que los tiempos para la promoción y difusión del cine en sus escenarios naturales se retome con agilidad y más libertad, Humberto se alista para que el estreno pueda concretarse de manera masiva y llevar esta historia, que aborda temas sobre la soledad, la jubilación y los segundos aires de la vida.

MQ