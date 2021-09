¿Cuándo se estrena “Madres”, filme protagonizado por Tenoch Huerta?

A través de sus redes sociales, el actor mexicano Tenoch Huerta compartió la fecha de estreno de su próximo filme “Madres”, proyecto producido por Blumhouse Televisión y Amazon Studios, que llegará a la plataforma el 8 de octubre.

En la película, que hoy contempla mostrar su primer tráiler, Tenoch Huerta (Narcos) da vida a “Beto”, quien -junto con su pareja “Diana”- se ha mudado a un pequeño pueblo en la California, al aceptar un trabajo en el que tendrá que administrar una granja aislada de la comunidad, en donde tendrá que encarar peculiares descubrimientos que desencadenarán una verdad mucho más extraña y aterradora de lo imaginable. La historia estará ambientada en los años 70.

“Madres” es dirigida por Ryan Zaragoza y escrita por Marcella Ochoa y Mario Miscione, y significa para Tenoch Huerta un proyecto que lo acerca a la industria en Estados Unidos.

Este filme forma parte de la serie cinematográfica que Amazon Prime Video impulsa con diversas tramas centradas en el suspenso, misterio y terror “Welcome to the Blumhouse”, antología que se conformará por ocho películas de estos géneros que comenzarán a sumarse al catálogo de Amazon a partir del mes de octubre para iniciar con su segundo ciclo.

En su primera fase, en 2020, Amazon Prime Video dio el bandezaro oficial con el estreno de “The Lie”, “Black Box”, “Evil Eye” y “Nocturne”; en su segunda etapa “Welcome to the Blumhouse”, demás de “Madres”, la plataforma sumará los filmes de “Bingo Hell” con la mexicana Adriana Barraza, “Black as night” (1 de octubre) y “The manor” (8 de octubre).

MB