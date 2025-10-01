Chivas regresó a la actividad de cara al duelo de este domingo ante Pumas. En este contexto, el director técnico Gabriel Milito contará con el regreso de uno de sus elementos destacados en el mediocampo, ya que Erick Gutiérrez se reincorporó a los entrenamientos con el plantel.

El mediocampista y capitán del Guadalajara fue una de las novedades en el equipo de cara al compromiso ante el conjunto universitario de este fin de semana. Gutiérrez volvió a la actividad después de estar fuera de las canchas debido a un problema muscular.

El "Guti" estuvo fuera de actividad desde el encuentro del pasado 18 de septiembre. En el partido pendiente ante Tigres, el mediocampista quedó fuera debido a una molestia muscular que presentó en la previa del encuentro, razón por la cual, después de ese compromiso, no volvió a aparecer con el equipo Rojiblanco.

Desde su ausencia en el juego contra Tigres, han pasado un total de 13 días. A pesar de ello, Erick Gutiérrez se perdió un total de cuatro partidos, ya que no tuvo actividad ante Toluca, Necaxa y Puebla, lo que representó una baja importante para Gabriel Milito.

Con el regreso de Gutiérrez a los entrenamientos, el estratega argentino deberá hacerle un espacio al capitán rojiblanco en el mediocampo, con el objetivo de reforzar esa zona, la cual ha mostrado un gran nivel en los últimos dos encuentros.

La evolución del futbolista en su regreso a la cancha será determinante para saber si arrancará como titular en el juego del próximo domingo, o si, por el contrario, comenzará en el banco de suplentes y será utilizado en algún momento clave del encuentro.

Bryan González fuera de peligro

Después del duelo ante Puebla, el lateral izquierdo de Chivas, Bryan González, presentó una molestia en el tobillo y abandonó el encuentro en el Estadio Cuauhtémoc, lo que generó una gran incertidumbre sobre si el futbolista podría estar disponible para el siguiente partido del Guadalajara.

A pesar de la preocupación en la afición, al interior del equipo rojiblanco se le realizaron algunos estudios al "Cotorro" y se descartó que se tratara de una lesión de gravedad. Por lo tanto, el defensor tendrá una actividad dosificada, con el objetivo de ser considerado para el duelo ante Pumas.

SV