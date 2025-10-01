Miércoles, 01 de Octubre 2025

Mhoni Vidente: Estos son los días de la suerte para cada signo en octubre

Mhoni Vidente ha revelado los días de la suerte para cada signo, con el propósito de que aprovechen al máximo las energías y oportunidades

Por: Moisés Figueroa

Mhoni Vidente, reconocida por la exactitud de sus predicciones, ha revelado los días de la suerte para cada signo, con el propósito de que aprovechen al máximo las energías y oportunidades que se presenten a lo largo del mes. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Octubre ha llegado y con él se renueva el interés de los signos zodiacales por descubrir cuáles serán sus jornadas más favorables, aquellas que podrán marcar la diferencia en cuestiones de amor, éxito y prosperidad.

De Aries a Piscis, todos los signos recibirán esta guía astrológica que busca orientarlos en la toma de decisiones y en la apertura de caminos hacia un octubre más prometedor.

  • Aries: 1, 6, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 31
  • Tauro: 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 24, 29, 30
  • Géminis: 1, 5, 10, 11, 13, 17, 20, 21, 29, 31
  • Cáncer: 2, 4, 5, 10, 12, 16, 19, 21, 25, 30, 31
  • Leo: 1, 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 25, 29, 30
  • Virgo: 2, 5, 6, 9, 10, 13, 17, 21, 22, 29, 31
  • Libra: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 23, 29, 31
  • Escorpión: 1, 4, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 27, 30
  • Sagitario: 7, 8, 9, 11, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 30, 31
  • Capricornio: 2, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 20, 21, 25, 29, 30, 31
  • Acuario: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 25, 31
  • Piscis: 3, 4, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 21, 25, 31

