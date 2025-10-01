Mhoni Vidente: Estos son los días de la suerte para cada signo en octubre

Octubre ha llegado y con él se renueva el interés de los signos zodiacales por descubrir cuáles serán sus jornadas más favorables, aquellas que podrán marcar la diferencia en cuestiones de amor, éxito y prosperidad.

Mhoni Vidente, reconocida por la exactitud de sus predicciones, ha revelado los días de la suerte para cada signo, con el propósito de que aprovechen al máximo las energías y oportunidades que se presenten a lo largo del mes.

De Aries a Piscis, todos los signos recibirán esta guía astrológica que busca orientarlos en la toma de decisiones y en la apertura de caminos hacia un octubre más prometedor.

Aries: 1, 6, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 31

1, 6, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 31 Tauro: 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 24, 29, 30

3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 24, 29, 30 Géminis: 1, 5, 10, 11, 13, 17, 20, 21, 29, 31

1, 5, 10, 11, 13, 17, 20, 21, 29, 31 Cáncer: 2, 4, 5, 10, 12, 16, 19, 21, 25, 30, 31

2, 4, 5, 10, 12, 16, 19, 21, 25, 30, 31 Leo: 1, 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 25, 29, 30

1, 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 25, 29, 30 Virgo: 2, 5, 6, 9, 10, 13, 17, 21, 22, 29, 31

2, 5, 6, 9, 10, 13, 17, 21, 22, 29, 31 Libra: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 23, 29, 31

1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 23, 29, 31 Escorpión: 1, 4, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 27, 30

1, 4, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 27, 30 Sagitario: 7, 8, 9, 11, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 30, 31

7, 8, 9, 11, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 30, 31 Capricornio: 2, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 20, 21, 25, 29, 30, 31

2, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 20, 21, 25, 29, 30, 31 Acuario: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 25, 31

1, 2, 3, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 25, 31 Piscis: 3, 4, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 21, 25, 31

MF