Atlas, entre bajas y dudas para recibir a Juárez en el Jalisco

El “hospital” rojinegro sigue sin dar tregua. Atlas enfrentará este viernes a FC Juárez en el Estadio Jalisco dentro de la jornada 12 del Apertura 2025 con una lista de ausencias que preocupa a su afición y condiciona el trabajo de Diego Cocca. Tres hombres clave no estarán disponibles: Aldo Rocha, Rivaldo Lozano y Rober Pier, todos fuera por distintas lesiones que les impiden ser considerados.

El capitán Rocha, referente en el mediocampo, continúa en rehabilitación y su ausencia se siente en la organización del equipo. Lozano, quien había sido opción en la contención y en la salida con balón, tampoco podrá ser tomado en cuenta. Mientras que el español Rober Pier sigue en recuperación, dejando un hueco importante en la defensa central.

A la lista de complicaciones se suma la incertidumbre sobre Víctor Ríos, quien se mantiene en duda para este compromiso debido a molestias físicas. La decisión sobre su participación se tomará a última hora, lo que deja abierta la posibilidad de un cuadro parchado ante los Bravos.

La única buena noticia para los Zorros es la recuperación de Adrián Mora. El defensor central ya está en condiciones de jugar y Cocca podrá echar mano de él para recomponer una zaga que se ha visto frágil en las últimas jornadas.

El presente de Atlas no es alentador: el equipo marcha en la decimocuarta posición de la tabla general con apenas 10 puntos, lejos de los puestos de liguilla y con la necesidad de reaccionar si quiere mantener aspiraciones en el torneo. La falta de regularidad, sumada a la plaga de lesionados, ha complicado el panorama de un plantel que no logra levantar vuelo.

Ante Juárez, rival que busca afianzarse en zona de reclasificación, los rojinegros tendrán la obligación de sumar en casa pese a las bajas. La afición espera una reacción inmediata, aunque las condiciones parecen jugar en contra.

Con un Atlas diezmado, Cocca deberá apelar al esfuerzo colectivo y a la fortaleza en el Jalisco para evitar que el “hospital” rojinegro cobre otra factura más en la Liga MX.

SV