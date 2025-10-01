5 jugadores que han pasado por Chivas y Pumas

Este domingo, Pumas y Chivas se enfrentarán en la jornada 12 del Apertura 2025 en un duelo que siempre genera expectativa en la Liga MX. Se trata de dos equipos históricos que no solo comparten protagonismo dentro del balompié nacional, sino que también tienen un vínculo curioso, varios jugadores han vestido ambas camisetas dejando huella en cada club.

Aunque la rivalidad es fuerte, el futbol mexicano ha visto desfilar a figuras que primero triunfaron con los universitarios y después se ganaron el cariño rojiblanco, o viceversa.

Claudio Suárez

Uno de los nombres más representativos es Claudio Suárez, quien debutó y brilló en Pumas como un defensor sólido y líder natural, para después trasladar esa misma calidad a Guadalajara, donde se convirtió en un pilar en la zaga.

Luis García

Otro caso emblemático es Luis García, que fue goleador de Pumas en los años noventa antes de reforzar el ataque del Rebaño Sagrado.

Francisco Palencia

Francisco Palencia también tiene un sitio especial en esta lista, pues su carisma y carácter combativo lo hicieron figura tanto en el Olímpico Universitario como en el Estadio Jalisco, cuando defendió a Chivas con la misma intensidad que en su etapa auriazul.

Israel Castro

A ellos se suma Israel Castro, mediocampista de contención surgido de la cantera universitaria que más tarde se integró al conjunto tapatío, donde ofreció equilibrio en el medio campo.

Gonzalo Pineda

Otro nombre que une a estos clubes es Gonzalo Pineda, formado en la cantera de Pumas y posteriormente pieza fundamental en el mediocampo de Chivas, con quien conquistó títulos y se consolidó como referente.

La historia entre Pumas y Chivas está marcada por enfrentamientos memorables, títulos y rivalidades, pero también por estos futbolistas que lograron destacar en dos de los equipos más grandes del país.

