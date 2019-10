Hot Chip hará un hechizo con el baile

Hot Chip está de vuelta en la ciudad para poner a bailar a sus seguidores. El grupo británico de música electrónica con 19 años de trayectoria llega con su séptimo disco de estudio, “A Bath Full of Ecstasy”, lanzado este 2019.

Joe Goddard, encargado de los sintetizadores y también vocalista del quinteto, nos platicó sobre este nuevo material: “Empezamos hace dos años con los demos, después de tener unos cuantos que nos gustaban trabajamos con dos diferentes productores: Rodaidh McDonald (quien ha trabajado con Sampha y The XX), con él trabajamos en varios estudios en Londres, canciones como ‘Bath Full of Ecstasy’, ‘Melody of Love’, ‘Positive’ y otro par. Después fuimos a París para trabajar con nuestro amigo Philippe Zdar (ha trabajado con Cassius, Phoenix, Beastie Boys), con él hicimos el resto del disco. Fue un proceso positivo, siempre creímos estar trabajando buenas canciones, y el par de productores hacen una labor impresionante”.

Además de Joe, Hot Chip lo integran Alexis Taylor, Al Doyle, Owen Clarke y Felix Martin, en una instrumentación que incluye batería, guitarra, batería cajas de ritmo y muchos teclados.

Los sintetizadores son parte del corazón en el sonido de Hot Chip, pues todos los integrantes tocan por lo menos uno en el escenario durante sus conciertos. Joe nos compartió cómo se dio esa pasión: “El equipo que usamos ha ido creciendo lentamente. Empezamos con pocos teclados siendo adolescentes, eran teclados muy baratos. Desde ahí ha crecido, nos obsesionan los sintetizadores, tenemos una colección grande que empezamos desde esos años. Y sigue: todavía compramos mucho equipo para hacer más música”.

Dos décadas de aprendizaje

Con siete discos de estudio, múltiples EP y remixes de sus canciones, las dos décadas de Hot Chip han sido un largo camino de experimentación para sus integrantes: “El proceso de hacer música es similar, es parecido a cómo lo hacíamos hace 20 años, muchas veces con Alexis haciendo las letras y todos trabajando la música. Hemos desarrollado un estilo también, cada uno por su lado: Al Doyle ha tocado con LCD Soundsystem ya por varios años, yo he trabajado en The 2 Bears y producido muchos discos con la disquera. Todos estamos trabajando en más cosas afuera de Hot Chip, eso nos enriquece como músicos. También trabajamos mucho como DJ, eso nos ayuda como productores. Todas esas experiencias nos han hecho cambiar. Y claro, tenemos familia ahora, eso cambia la forma en que vamos de gira y cómo interactuamos”.

Además de los proyectos alternos, los miembros de Hot Chip cuentan con una larga lista de colaboraciones con otros músicos (Robert Wyatt, Four Tet, Posdnuos y muchos otros). Sobre qué los mueve a decidir con quién colaborar, Joe platicó: “Hacemos una lista de la gente que nos interesa y tratamos de contactarlos. Para mí, un tipo de artista con el que me gusta colaborar es con compositores y cantantes cuyo trabajo me divierte, que tienen una voz interesante. También es porque somos fans de muchos géneros, de mucha música diferente”.

Sienten amor por México

Uno de los EP de Hot Chip se tituló “Mexico” (sin acento), debido a la relación que dos de sus integrantes tienen con el país: “Siempre nos ha gustado ir a México y a otros países del continente. Nos gusta estar en contacto con otras culturas, y son lugares agradables. Alexis y yo viajamos a México cuando teníamos 18 años, cuando terminamos la escuela. Por eso es un país muy cercano a nosotros, de corazón. Y nos divierte tocar, hemos estado en festivales también”.

Asiste

Hot Chip en el Bugambilias Show Center. 1 de noviembre, 21:00 horas, boletos de $490 a $900 pesos (VIP en 1,200 pesos), de venta en Ticketnow.