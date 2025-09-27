Horóscopo Negro para HOY 27 de septiembre

ARIES (21 marzo-20 abril).

Este finde también vas a tener que cuidar de alguien, de algo. Y créeme, Aries: pocas personas tienen el poder que tienes tú para levantar a alguien cuando está por los suelos.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Puede que este fin de semana surja una oferta o un plan que te parezca tentador. Antes de lanzarte, analiza bien si encaja en tu vida ahora. No puedes con todo, y lo sabes.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Es verdad que vienes enredándote en pensamientos que no te llevan a ningún lado y cayendo en dinámicas que juraste no repetir. Pues bien, este finde es tu aviso: o cortas ya, o vuelves a perderte en lo mismo. No puedes permitirlo.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

O cambias las reglas del juego ahora, o seguirás atrapado en un ciclo que solo te desgasta. No confundas paz con aguantar lo que te mata por dentro. Este fin de semana toca poner orden, descansar, salir y buscar aire nuevo.

LEO (23 julio-22 agosto).

Leo, vienen cosas grandes. Muy grandes. Pero tienes que estar despierto para verlas y rápido para agarrarlas. No te quedes atascado en un punto muerto, porque ese no eres tú.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Este finde puede que te molestes mucho con alguien, pero como siempre, prefieras tragártelo antes que decirlo. Virgo, ese es tu gran error: acumulas porquería dentro y al final te intoxicas tú.

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

La Luna creciente en Escorpio te va a mostrar con crudeza quién te quita energía y quién merece quedarse a tu lado. Y ojo, hay alguien que este finde puede desgastarte otra vez con los mismos discursos de siempre.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

La Luna creciente en tu signo te da poder, fuerza y claridad para enfrentarte a lo que sea. Y cuando pase a Sagitario, te empujará a salir, a moverte, a expandirte, a recuperar aire.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

La Luna creciente en Escorpio prende la intensidad: secretos, tensiones y verdades ocultas pueden salir a la superficie; te empuja a cerrar capítulos que olían a traición. Cuando la Luna avance a Sagitario, te dará empuje para salir.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Este fin de semana puede traerte la primera señal: te vas a dar cuenta de que las decisiones que tomaste fueron las correctas. Esas noches en las que pensaste que quizás te estabas equivocando, empiezan a despejarse.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

La Luna creciente en Escorpio puede removerte fuerte en lo profesional o en asuntos con personas de poder, situaciones que te empujan a poner orden y a definir tu papel en serio. No es cómodo, pero es necesario. L

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Piscis, este fin de semana lo que más necesitas es desconectar de verdad. No hablo de tumbarte un rato y mirar el móvil, hablo de cortar con todo lo que te carga, lo que te drena, lo que te tiene dando vueltas en la cabeza día y noche. ¿Hace cuánto no te regalas un descanso real?

Con información del Horóscopo Negro.

