La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “El gran viaje de tu vida”

Una de las películas más esperadas El gran viaje de tu vida ya se encuentra en la cartelera de cine de la ciudad

Por: Xochitl Martínez

Aquellos aficionados al cine de romance, El gran viaje de tu vida es una gran opción para ver en la pantalla grande.

Se trata de la nueva película del realizador coreano-estadounidense Kogonada, mejor conocido por filmes como After Yang.

Sarah y David son dos solteros desconocidos, que se conocen en la boda de un amigo en común. Pronto, por un sorprendente giro del destino, se encuentran en un audaz y hermoso viaje, que se convierte en una aventura divertida, fantástica y arrolladora en la que reviven juntos momentos importantes de sus respectivos pasados.

De esta manera, descubren cómo han llegado a dónde están en el presente y posiblemente con la oportunidad de cambiar su futuro.

El gran viaje de tu vida

(A big bold beautiful journey)

De Kogonada.

Con Margot Robbie, Colin Farrell, Jennifer Grant, Kevin Kline, Phoebe Walter-Bridge, Hamish Linklater, Lucy Thomas.

Estados Unidos, 2025.

XM

