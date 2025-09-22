Aquellos aficionados al cine de romance, El gran viaje de tu vida es una gran opción para ver en la pantalla grande.Se trata de la nueva película del realizador coreano-estadounidense Kogonada, mejor conocido por filmes como After Yang.Sarah y David son dos solteros desconocidos, que se conocen en la boda de un amigo en común. Pronto, por un sorprendente giro del destino, se encuentran en un audaz y hermoso viaje, que se convierte en una aventura divertida, fantástica y arrolladora en la que reviven juntos momentos importantes de sus respectivos pasados.De esta manera, descubren cómo han llegado a dónde están en el presente y posiblemente con la oportunidad de cambiar su futuro.(A big bold beautiful journey)De Kogonada.Con Margot Robbie, Colin Farrell, Jennifer Grant, Kevin Kline, Phoebe Walter-Bridge, Hamish Linklater, Lucy Thomas.Estados Unidos, 2025.XM