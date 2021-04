Honran legado de Onésimo González

A través de su nuevo desarrollo “Hotel Xcaret Arte”, Grupo Xcaret rendirá homenaje a 900 artistas mexicanos, quienes desde diversas disciplinas han aportado a la identidad cultural y artística del país, por lo que además de difundir su legado en el catálogo especial “Homenaje al Artista Mexicano”, sus nombres también quedarán inmortalizados en las habitaciones del nuevo complejo que abrirá sus puertas el próximo mes de julio.

La docente y coreógrafa Itzel González, hija del maestro y coreógrafo Onésimo González, nacido en Monterrey y formado en la Ciudad de México, fue pionero de la danza moderna en Jalisco en los años 70, explica los beneficios que esta iniciativa tendrá no sólo para homenajear a grandes referentes culturales de México, sino que en particular promover el legado de su padre y cómo marcó escuela en la danza mexicana será una nueva forma de acercar su historia no sólo a nuevas generaciones, sino también hacia el turismo extranjero que llega a Cancún.

“Nosotros agradecemos cualquier tipo de homenaje que se haga a mi papá, siempre es importante porque permite que su legado siga siendo conocido. Nos pareció muy linda esta propuesta, que nos parece también novedosa a través de este hotel, de poner a cada una de las habitaciones el nombre un artista mexicano”, explica Itzel, a tiempo que celebra que proyectos de esta naturaleza surjan desde la iniciativa privada para resaltar a las figuras que han llevado a México a los reflectores internacionales desde el arte.

“Es honor, porque pensar que la iniciativa privada se anima y decide abrir una puerta para promover a los artistas mexicanos es un gran paso y como es internacional tendrá una gran cobertura. Que Onésimo González haya sido elegido entre ciento y cientos de seleccionados me parece muy honorable, estamos agradecidos, le dará promoción a su nombre y su legado”, expresó la coreógrafa y bailarina Sonia Salcedo Gómez, viuda de Onésimo González.

Itzel González comparte que el catálogo “Homenaje al Artista Mexicano” integrará una semblanza y fotografía sobre Onésimo González, con la intención de que cada huésped tenga información detallada y clara sobre la trayectoria y legado que este artista dejó en su ámbito creativo.

“Lo que buscan es que cada una de las personas que vayan y utilicen los espacios -del hotel- se enamoren más de México y qué mejor que sea a través del arte y la cultura. Sabemos que la mayoría del turismo de Cancún es extranjero y esto es una puerta a que estos 900 artistas sean reconocidos y conocidos por el mundo entero”.

AMD