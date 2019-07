Héctor Suárez y Héctor Bonilla se recuperan y posan juntos

"Me encuentro mejor, he recuperado el olfato, el gusto, estoy mejorando indudablemente", declaró el actor Héctor Bonilla durante la entrega de los Premios Ariel, sobre el cáncer de riñón que padece y las secuelas de su tratamiento.

La semana pasada, el actor fue visto en un restaurante de la Ciudad de México acompañado de su tocayo Héctor Suárez, quien está convaleciente después de estar 15 días hospitalizado por un problema renal, derivado del cáncer de vejiga que padece.

Ambos lucen muy sonrientes en una imagen que un fan compartió en Facebook.

Cuando Bonilla recibió un reconocimiento por parte de la Cineteca Nacional a su trayectoria, habló de la batalla que está librando.

"Estoy dando la batalla, no crean es tan grave, no estoy pelón por el cáncer, no hay quimioterapia para el riñón, estoy así (calvo) por un personaje de "Más que mil palabras", película de Gerardo Gatica", precisó.

A principio de junio, Héctor Suárez Gomís reveló que su padre lucha contra el cáncer en la vejiga desde septiembre del 2015.

"Después de casi cuatro años han habido más de diez operaciones y su vejiga ya se rindió, está muy lastimada y mi papá tiene que dejarla ir junto con la próstata.

El último mes empezó a perder sangre por la orina y le dio anemia, esa es la razón por la que pedimos que nos ayudaran donando sangre; por las transfusiones que se le están haciendo", precisó.

