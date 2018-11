"He aguantado todo tipo de embates", responde Atala a Pati Chapoy

Luego de que Pati Chapoy declarara en entrevista con Mara Patricia Castañeda, que Atala Sarmiento sintió envidia por Jimena Pérez "La Choco" en "Ventaneando", Atala compartió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que parece responder a los dichos de Chapoy.

"Hace 6 meses di vuelta a la página para iniciar otro capítulo de mi vida. En este tiempo he aguantado todo tipo de embates de quien no deja de buscar maneras de desprestigiarme profesionalmente. Ahora también me toca en lo personal intentando enemistarme con mi familia. No importa cuántas veces, por cuánto tiempo y cuántas personas continúen intentándolo. Yo voy a seguir adelante, cada vez más fuerte, porque todas sus tormentas las voy a convertir en arco iris", escribió.

En el minuto 25 de la entrevista, Castañeda cuestiona a la periodista cómo ha sido lidiar con el "factor traición", a lo que Pati de inmediato sacó el tema de Atala Sarmiento.

"Es muy fácil detectar cuando alguien es presa de la envidia", refiriéndose a Atala, así poco a poco la creadora de "Ventaneado" relató el caso de Sarmiento vs Jimena Pérez "La Choco".

"Cuando llega a 'Ventaneado' Jimena Pérez, es un mujer hermosa, despertó mucha envidia en Atala, siendo cuñadas", aseveró.

Chapoy también agregó que el estilo de Jimena fue copiado por Atala, justo al día siguiente de su llegada. Shorts, medias coloridas y ropa entallada, fueron los detalles, que asegura Pati, delataron la envidia de Atala por "La Choco".

AC