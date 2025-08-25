Horóscopo Negro para HOY 25 de agosto; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).Nueva semana, Libra, y se vienen retos nuevos. Y ojo, no son los típicos, son de esos que te dan miedo, pero que, al mismo tiempo, te ponen las pilas porque sabes que pueden cambiar las cosas de verdad. Eso sí, tu misión ahora es tener la conciencia tranquila. No cargues culpas que no son tuyas. Si los demás meten la patita con sus actos de porquería, que se coman ellos sus consecuencias. ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).Escorpio, tu nivel de paciencia está ya bajo cero. Y el problema no es solo que se te acabe, es que según se gasta, tu ansiedad y tu nerviosismo suben como la espuma. Hay algo que te tiene intranquilo, demasiado presente en tu cabeza, y eso hace que no puedas concentrarte en nada más. Pero escucha: esta semana tienes que ponerte serio contigo mismo, porque si no lo gestionas tú, no lo va a hacer nadie.SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Sagitario, aunque te cueste, decir adiós es crecer, es madurar, es evolucionar, y ahora mismo eso es justo lo que necesitas. No puedes seguir ahí, encerrado intentando sostener algo que sabes perfectamente que no te hace bien. Tú ya aprendiste la lección, la tienes grabada a fuego, pero otra cosa es aplicarla en tu propia vida, y ahí te cuesta la vida entera. Pues bien, esta semana, quieras o no, vas a hacerlo.CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).Capri, nueva semana, nuevos retos, y tú últimamente vas a full de buena energía. Estás tan centrada en mantener tu vida en orden que no se está colando ningún cucaracho, ninguna persona con la capacidad de desordenártelo todo. Y eso, querida, es un logro enorme. Siéntete orgullosa de todo lo que has construido.ACUARIO (22 enero-19 febrero).Acuario, esta semana toca volver a poner los pies en la tierra. Nada de ir por ahí flotando como si la rutina no existiera. Es hora de centrarte en lo importante, en lo que de verdad te gusta, en lo que te mueve, en tus objetivos. Está bien volver a la rutina de siempre, pero cuidado porque de nada sirve regresar para hacer las cosas igual que antes. Ahora los cambios no son opcionales, son obligatorios.PISCIS (20 febrero-20 marzo).Piscis, la vida no se cansa de recordarte lo mismo una y otra vez: los dramas que te montas en tu cabeza no son tan graves como los pintas. Siempre te vas al peor escenario, como si el universo estuviera conspirando para hundirte, y al final ¿qué pasa? Que ni la mitad de esas catástrofes llegan a ocurrir. Así que esta semana toca un cambio de chip: espera cosas buenas, deja de sabotearte con pensamientos oscuros.Con información del Horóscopo Negro*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO