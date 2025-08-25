Horóscopo Negro para HOY 25 de agosto; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).Aries, esta semana se nota que algo dentro de ti empieza a colocarse en su sitio. Transmites un brillo distinto, como si tu cabecita estuviera por fin sanando y entrando en paz contigo mismo. Y ojo, que no es que la vida se te haya puesto de repente fácil, tienes mil frentes abiertos y sabes que septiembre llega con responsabilidades de las grandes, pero la diferencia está en ti.TAURO (21 abril-20 mayo).A ver, vamos a parar un momento… Tauro, te mereces un premio pero de los grandes. Y no lo digo por quedar bien, lo digo porque de verdad no eres consciente ni de la mitad de lo bien que lo estás haciendo. Has tomado decisiones complicadas, has cargado con tu peso, tus emociones, tus problemas… y aún así aquí sigues, con una fuerza y un poder brutal. Yo me pongo a tus pies para felicitarte, porque lo que estás logrando no es cualquier cosa.GÉMINIS (21 mayo-21 junio).A ver, Géminis, sé honesto: últimamente te sientes inseguro porque no tienes ni idea de hacia dónde va tu futuro. Vas viviendo el presente como viene, improvisando, pero con esa sensación de que nada te llena del todo. Es como si estuvieras atrapado en una transición eterna: entre la vida que ya no soportas y la vida que quieres construir… pero algo, no sabes bien qué, te frena y no te deja dar ese salto. CÁNCER (22 junio-22 julio)Cáncer, nueva semana, nuevas vibes. Últimamente, te sientes un poco en la cuerda floja: un día estás en lo más alto, pensando que todo va bien, y al siguiente no te reconoces ni a ti mismo. Pero relax, porque esta semana la cosa empieza a coger forma. Se siente como si poco a poco todo se empezara a alinear y tú fueras entendiendo que no estás tan perdido como pensabas. LEO (23 julio-22 agosto).Leo, respira hondo porque todo empieza a volver a su sitio. Sí, 2025 ha estado raro, y lo sabes. Sobre todo estos últimos meses parecías metido en una película que no iba contigo, como si estuvieras interpretando un papel que nunca quisiste. Pero calma, porque justo ahora tu vida se está girando 180 grados, de esos giros que a ti te ponen a mil porque te devuelven la sensación de que mandas sobre tu destino.VIRGO (23 agosto-22 septiembre).Por favor, dejen hueco que entra el mejor signo del Zodiaco: tú, Virgo. El más trabajador, más leal y, obvio, el más perfecto de todos. Se acabaron las temporadas de los demás, ahora te toca a ti ponerte la corona y mandar, porque el Sol está en tu signo y te está cargando de esa energía brutal que solo tú sabes canalizar. Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO