Harry Styles en Marvel: ¿De verdad el actor interpretará a "Eros"?

Hace unos días se reveló que supuestamente el cantante Harry Styles formaría parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) tras su aparición en “Eternals”, película protagonizada por Salma Hayek y Angelina Jolie que tuvo su premiere el pasado lunes.

Tras esto, el nombre de Styles se volvió tendencia en las redes sociales, y no es de extrañarse, pues el ex One Direction ha enamorado a sus fans desde su debut en la pantalla grande con películas como “ Dunkerque” (2017).

Supuestamente Harry Styles se pondría el traje de “Eros”, hermano del villano “Thanos” —a quien vimos a lo largo de la saga del Infinito de Marvel—. Esto luego de que el crítico de Variety, Matt Donnelly, anunciara la noticia de que el cantante apareció en una de las escenas postcréditos de la película.

Eros de Marvel. ESPECIAL

A pesar de que Marvel o Harry Styles no han confirmado la noticia, el sitio IMdb lo hizo agregando al cantante al cast de “Eternals”, lo que podría ser una confirmación más además de la de Varity.

Marvel: ¿Quién es “Eros”?

De acuerdo con Marvel, “Eros” nació en “Titán” junto a “Thanos”. Se trata de un “Eterno” que ama la vida, la aventura y el romance. El superhéroe puede tiene los poderes de aprovechar la energía cósmica para varios propósitos, entre ellos, superfuerza, metabolismo y poderes regenerativos.

“Eros” es inmune a las enfermedades terrestres y es, practicamente, inmortal.

Cuando se une a “Los Vengadores” en la Tierra, “Eros” cambia de nombre a “Starfox”

