“As It Was” de Harry Styles es en definitiva una de las canciones más escuchadas del 2022. Estrenada el 1 de abril como el primer sencillo de su nuevo álbum “Harry’s House”, la canción ha liderado las listas de popularidad, y recientemente rompió récord como la canción con más semanas en el primer lugar de Billboard Global 200, con 12 semanas ocupando esta posición.

El éxito de “As It Was” -al igual que ha ocurrido con muchas otras canciones estrenadas en el último par de años- se debe en parte al auge de TikTok y de la sección de reels en Instagram, donde los usuarios han utilizado repetidamente la canción en clips cortos de video. En Instagram por ejemplo, “As It Was” figuró durante varias semanas como una de las canciones más virales, usada en infinidad de reels creados por los internautas. Al entrar a la aplicación y escuchar repetidamente aunque sea el fragmento más popular de la canción, “As It Was” ha quedado grabada en la mente de la audiencia como una de las canciones más pegadizas del año.

El regreso a los escenarios también ha jugado a favor de Harry Styles. Simultáneo al estreno de su nuevo álbum, el británico se ha presentado en festivales musicales de la talla de Coachella donde ha podido presentar en vivo “As It Was” y otros éxitos musicales pertenecientes a su disco “Harry’s House”.

