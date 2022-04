Harry Styles rompe récord en Spotify, supera a “drivers license”

Indudablemente, el británico Harry Styles es uno de los cantantes más populares del momento, ya que su nuevo sencillo "As It was" encabeza actualmente las listas de popularidad. Recientemente, el nuevo sencillo de Harry Styles “As It Was” ha superado los 300 millones de streams en Spotify, desbancando al éxito de Olivia Rodrigo “drivers license”, que curiosamente fue la canción más escuchada del 2021.

AP

Este récord logrado por el británico, lo convierte en el primer artista en llegar más rápido a esta cifra en tan solo 28 días.

Según se relata en línea, “Algunos críticos musicales describieron la canción como una pista de pop sintetizado impulsada por guitarra, un cambio notable de los sonidos orientados al rock de Styles. [...] Chris Willman de Variety señaló que se inspira mucho en Depeche Mode y A-ha, y que en cierto tiempo de la canción sugirió que adoptó un estilo similar al sencillo "Blinding Lights" de The Weeknd de 2019.9 Líricamente, "As It Was" tiene sus raíces en transiciones personales y representa un sentimiento de pérdida y soledad”.

AP

AP

Rob Sheffield de Rolling Stone describió la canción como un "grito directo del corazón que también es un desafío irresistible para la pista de baile.

“As It Was” es el sencillo principal del próximo álbum de Harry Styles titulado “Harry’s House” que será estrenado el 20 de mayo de 2022.

