Cierra este domingo con la mejor actitud y descubre lo que revelan las cartas de Mhoni Vidente para tu signo zodiacal. No dejes pasar la oportunidad de conocer las energías que marcarán tu camino y lo que el futuro inmediato tiene preparado para ti.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Modera tus palabras, ya que podrías verte envuelto en discusiones innecesarias. Es un día propicio para liberarte de deudas antiguas y reencontrarte contigo mismo. Al hacerlo, atraerás la renovación y el progreso que tanto anhelas.

Números de la suerte: 4 y 5

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

El crecimiento continúa de tu lado, aprovéchalo en tu beneficio. Es tiempo de enfocarte en ti, incluso pensar en iniciar tu propio negocio. Mantente atento a quienes hablan a tus espaldas y desconfía de amistades poco sinceras.

Números de la suerte: 6 y 77

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu fuerza y determinación te acompañan en esta etapa de prosperidad. Todo lo que emprendas ahora atraerá abundancia. No descuides tu salud, en especial riñones y vejiga. Confía en tus proyectos y en tu intuición.

Números de la suerte: 11 y 27

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

El momento es favorable para el crecimiento personal y material. Los cambios llegarán de manera repentina, pero traerán resultados positivos. Confía plenamente en tus decisiones.

Números de la suerte: 2 y 17

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Es tiempo de consolidar tu patrimonio. Evita tomarte todo a lo personal y mantente lejos de los conflictos. Recibirás la propuesta que tanto esperabas, pero cuida bien a quién compartes tus planes.

Números de la suerte: 9 y 21

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

La semana se pinta con logros y nuevas oportunidades. Deja atrás enojos y resentimientos, el momento es para avanzar. Proyectos inesperados llegarán para impulsarte aún más.

Números de la suerte: 5 y 29

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Es tu hora de destacar y dejar los pretextos de lado. Enfrenta cada situación con determinación y resuélvela. Prepárate para cambios importantes que te llevarán a reinventarte. Aléjate de enemigos disfrazados de amigos.

Números de la suerte: 21 y 32

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

El momento es propicio para avanzar y elegir bien tus pasos. En lo laboral habrá energías encontradas, por lo que deberás mantener el equilibrio. No olvides que tu salud siempre es lo más valioso.

Números de la suerte: 11 y 29

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

La paciencia será tu mejor aliada. Aunque la semana se verá cargada de trabajo, administra tu tiempo y evita irritarte. Haz caso a tu intuición y protégela de las malas energías.

Números de la suerte: 26 y 88

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Se avecinan días de esfuerzo intenso, concéntrate en tu objetivo y mantén firme tu dirección. Los cambios no tardarán en llegar, y con ellos, el alejamiento de personas que no te aportan nada positivo. Procura alejar pensamientos negativos.

Números de la suerte: 7 y 30

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

No frenes tu avance, es el momento de recuperar el control de tu vida. Si lo necesitas, busca apoyo para tomar decisiones importantes. La suerte y el crecimiento estarán de tu lado.

Números de la suerte: 9 y 15

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Tu energía y determinación te impulsarán hacia la estabilidad. Será una semana favorable para sanar y renovarte. Evita conflictos emocionales y aléjate de los dramas, ya que podrían afectar tu ánimo.

Números de la suerte: 10 y 7

Con información de Mhoni Vidente

BB