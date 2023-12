HBO Max: The Last of Us ya tiene fecha de estreno

Prepárate para más emoción y suspenso, ya que The Last of Us, la serie basada en el aclamado videojuego exclusivo de PlayStation, tiene confirmada su segunda temporada. Craig Mazin, creador de la serie junto a Neil Druckmann, ha revelado la esperada fecha de estreno para los nuevos capítulos a través de la plataforma de streaming HBO Max.

Inspirada en el popular videojuego del mismo nombre, The Last of Us narra la historia de Joel y Ellie, sobrevivientes en un mundo afectado por una crisis humanitaria desencadenada por una variante de los hongos cordyceps, que transforma a los humanos en criaturas similares a zombis.

La primera temporada recibió 24 nominaciones para los Premios Emmy, consolidándose como la segunda producción más nominada, solo superada por Succession.

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada?

¡Marca tu calendario! Craig Mazin ha anunciado que la segunda temporada de The Last of Us llegará a HBO Max el 12 de febrero de 2025, por lo que habrá que esperar un poco más para conocer avances de la historia.

