HBO Max: Acuerda con A24 para llevar sus películas a la plataforma de streaming

HBO Max acaba de lograr un importante acuerdo para llevar a su catálogo de streaming a una de las casas productoras de películas competidoras por los Oscar.

La productora de cine independiente, A24, se ha caracterizado siempre por ser uno de los entes creativos más innovadores en los últimos años para el cine taquillero y de autor.

Entre las películas que han obtenido una gran recepción de parte del público cinéfilo en los últimos años se encuentran: The Iron Claw, Priscilla, Midsommar, Lady Bird o Pearl. Lo que demuestra la capacidad de la productora para reinventarse y tocar distintos géneros e historias.

Pero quizá este haya sido el año de consolidación para esta productora. Puesto que fue la ganadora del filme del año con Everything Everywhere All At Once, pero que también dio mucho de qué hablar con The Whale, protagonizada por Brendan Fraser.

Para el 2024, el catálogo de HBO Max incluirá también los próximos estrenos de la productora independiente como Dicks: The Musical, Love Lies Bleeding de Kristen Stewart, Civil War y muchas más que estén por salir.

Esta asociación será muy impactante para las personas con suscripción a esta plataforma, ya que las películas llegarán después de sus estrenos en cine.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB