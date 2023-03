Este próximo 2 de marzo se estrena en HBO Max la serie mexicana “Mariachis”, rodada en Guadalajara, Jalisco en noviembre del 2021 donde se muestran escenarios queridos y admirados como el Teatro Degollado, Chapala y la cantina Los Famosos Equipales, entre otros sitios emblemáticos de la metrópoli tapatía.

La serie producida por Toño Mauri y su hijo Antonio Mauri, presenta como protagonistas a Pedro Fernández, Consuelo Duval, Alberto Estrella, al propio Antonio Mauri, y a Vadhir Derbez, en una historia en la que una incurable enfermedad de un padre traerá de vuelta el pasado que buscaban dejar atrás. Esta producción toma como contexto la música de mariachi haciendo una reflexiva pregunta: ¿Qué tan poderosa es la música para traer de vuelta recuerdos, y qué pasaría si esta es la única opción para no olvidar?

En la trama, “Rosendo Cuevas” (Pedro Fernández) sufre un repentino y agresivo principio de Alzheimer que podría arrebatarle más de 30 años de su vida, incluidos aquellos en los que comenzó con su gran pasión, la música.

“Cada uno de los proyectos que realizo siempre tienen que representar algún reto para mí y este no es la excepción, la verdad es que darle vida a un personaje con estas características y estas circunstancias de salud, dándole esos matices y buscando también hacer ver a un personaje más mayor con dos hijos grandes, pues había que darle este toque un poco cabizbajo, reprimido y triste, entre todas las cosas que se viven. Traté de prepararme con mucho entusiasmo y cariño, es un proyecto que quiero mucho, que tiene mucho tiempo cocinándose”, comparte Pedro Fernández.

Recordó que para preparar a su personaje tuvo que informarse muy bien e investigar, “me encontré con que realmente la conexión de la música con todas estas personas que pueden sufrir una circunstancia de salud como la que presenta ‘Rosendo’, tiene mucho que ver, porque esta los vuelve o los regresa a una gran parte de la realidad, les trae recuerdos importantes y comienzan a conectarse con la vida actual. Yo espero que todo lo que se investigó y se realizó en torno a este personaje, alcance para que el público conecte con él y con la serie que es maravillosa”.

Además, Pedro es un excelente intérprete de la música vernácula, así que el contexto de la trama le llegó como anillo al dedo. “Tener la oportunidad de hacer cine en diferentes etapas, me ha causado una gran experiencia y emoción para vivir la música ranchera como la vivo, ser un intérprete de este género para mí representa un compromiso muy grande y trato de estar siempre como muy al día de lo que ocurre con el mariachi y sobre todo muy pendiente de seguir haciendo cosas para que el mariachi crezca y continúe”.

En el elenco también tienen participación importante Nya de la Rubia, Paco Rueda, Ricardo Polanco y Constanza Andrade. Nya es una estrella española que en la trama aportará la tradición del flamenco al mariachi. “Cuando me hablaron de mi personaje, en principio lo entendí como una chica muy alegre, con ganas de meterse en todos lados y de sentirse mexicana, porque su papá es mexicano y su mamá española. Entonces, ella es un personaje que tiene esa parte cómica de decir expresiones mexicanas que no están bien dichas (por ella) o expresiones españolas que dice y que para otros significan otra cosa”.

Constanza Andrade está vinculada con el personaje de Vadhir, quien interpreta a uno de los hijos de “Rosendo”, el otro hijo es Antonio Mauri. “Soy la esposa del personaje de Vadhir y la familia ‘Cuevas’ me acoge, esto es algo con lo que me identifico, porque en la familia mexicana todos somos primos y nos invitamos a comer a la mesa de nuestra casa”.

Paco y Ricardo interpretan a unos mariachis, y para ambos resultó importante representar a la música mexicana, pero a través de una familia, conocer la vida de las personas que están detrás de un mariachi y las cosas que tienen que contar. De hecho, de ahí parte la historia, recuerda Antonio Mauri, de una anécdota tras escuchar tocar a un mariachi.

“Hace años en Guadalajara yo le decía a mi papá que por qué nadie ha hecho una serie de mariachis con todas las anécdotas que pueden tener. Esta fue mi primera experiencia produciendo. Además, también para mí fue muy importante mi personaje, porque yo venía de algo parecido con mi papá”, Toño Mauri enfermó de Covid-19 y estuvo en peligro su vida.

“Entonces, fue interesante poder revivir esto, Toño en la vida real es muy controlado, si me enojo, respiro, pero este personaje no, cuando se enoja lo saca”. Finaliza al decir que es muy emocionante para él ver cómo esto comenzó justo como una idea y ahora es un proyecto que el público está a punto de ver en casa.

FS