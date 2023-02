HBO Max, junto con Netflix, Disney+ y Prime Video, se han convertido en las plataformas de entretenimiento más importantes de los últimos años, cada una con sus contenidos exclusivos.

HBO Max, no obstante, es una de las preferidas del público con series como "The Last of Us", "Euphoria", "The White Lotus" y "Game of Thrones" entre otras que ya son considerados clásicos contemporáneos.

Este martes, la compañía informó a través de un comunicado oficial que a partir del próximo 30 de marzo, su suscripción aumentará de precio en México, en un ajuste para "invertir aún más en una variedad de entretenimiento con nuevas propuestas de la mejor calidad para nuestras audiencias".

¿Cuánto costará ahora HBO Max en México?

Actualmente, el costo por la suscripción es de $149 pesos mensuales; con el nuevo ajuste, subirá a $179 pesos. Para las personas que en su momento se suscribieron con el descuento vitalicio del 50%, el mismo seguirá aplicándose, pero con el nuevo precio. Esto quiere decir que estarían pagando alrededor de $89.50 pesos.

Además, HBO afirmó que desde que iniciaron sus servicios en México, en junio de 2021, es la primera vez que han aplicado un cambio de precios.

FS