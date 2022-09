Tras los primeros cinco episodios de la “Casa del Dragón” (House of the Dragon), la serie precuela de “Game of Thrones”, dos de sus principales protagonistas se han despedido del público con emotivos mensajes de agradecimiento y fotografías inéditas del detrás de cámaras de esta historia enfocada en la gobernanza y pelea de la familia Targaryen.

Aunque era algo ya anunciado, que tanto Emily Carey y Milly Alcock no estarían en la totalidad de los episodios de la primera temporada, la producción de HBO Max trató de mantener en sigilo cuándo sería la despedida de las dos actrices que han dado vida a la heredera al trono “Rhaenyra Targaryen” y a la joven reina “Alicent Hightower”, respectivamente, y si bien ambas intérpretes han cautivado y sorprendido por su desempeño en la historia y se han posicionado como personajes favoritos, su adiós finalmente llegó para la audiencia.

Con la transmisión del quinto episodio, Milly Alcock reveló por primera vez imágenes nunca antes vistas del proceso de producción de la serie y cómo es que filmó diversas escenas, como sus vuelo con la dragona “Syrax”: “I love u all I love u I love this!”, escribió la actriz al compartir fotografías con parte del elenco y en las que abraza efusivamente a su compañera de reparto Emily Carey o exhibiendo al actor Fabien Frankel, el caballero “Sir Criston Cole” durmiendo durante el rodaje.

Emily Carey tampoco dudó en ofrecer contenido especial a los fans de la “Casa del dragón” con algunas imágenes en sus historias de Instagram que dan cuenta de la gran amistad que forjó con Milly o la última escena que realizó con Rhys Ifans, ganador del BAFTA por “Not Only But Always”, y quien en la precuela de “Game of Thrones” interpreta a su padre “Otto Hightower”, ex mano del rey.

¿Por qué Emily Carey y Milly Alcock se van de la “Casa del Dragón?

Bien sabido era que parte de las intenciones de HBO Max en esta nueva aventura dentro del universo de “Game of Thrones” era mostrar el inicio del declive de la casa Targaryen y cómo a pesar de ser la familia más poderosa y contar con docena de dragones para mantener el poder, la ambición de sus miembros ocasionarían la caída de este imperio y una masacre entre ellos mismos ante la profecía de la “Danza de Dragones”. Tanto Emily Carey y Milly Alcock dieron vida a las versiones más adolescentes de la heredera “Rhaenyra Targaryen” y de su amiga y posterior reina “Alicent Hightower”, planteando al público cómo es que sus personajes participaron previo a la caída del imperio y las estrategias que cada una decidió para garantizar su permanencia en el trono en medio de mentiras y traiciones.

Para el sexto episodio de “House of the Dragon”, HBO Max mostrará oficialmente el cambio de elenco en estos dos personajes, teniendo a Emma D'Arcy como una “Rhaenyra Targaryen” más adulta, en tanto que Olivia Cooke hará lo mismo con la reina “Alicent”, en una etapa más de enemistad y con la guerra a punto de estallar.

FS