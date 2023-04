HBO Max es una de las plataformas de streaming más populares, y una de las que más le da competencia a Netflix.

HBO Max se destaca por sus series exclusivas tales como "Game of Thrones", "The White Lotus", "The Last of Us", entre muchas otras series de éxito de crítica y audiencia, y por su diversidad de películas que no pueden encontrarse en ningún otro lado.

Este jueves llega a HBO Max una de sus series más anticipadas, una drama de misterio y asesinato protagonizado por Elizabeth Olsen, la "Bruja Escarlata" del Universo Marvel, y que está recibiendo críticas entusiastas.

"Love and Death", el estreno de HBO Max este 27 de abril

De acuerdo con la sinopsis oficial de HBO Max, "Love and Death" -Amor y Muerte-, narra la verdadera historia de dos parejas: los Montgomery, y los Gore (Betty y Allan). "Estos son aparentemente unos buenos amigos que asisten a la iglesia y disfrutan de su vida en un pequeño pueblo de Texas… hasta que una aventura extramatrimonial lleva a alguien a empuñar un hacha".

No te pierdas este romance cargado de asesinato, que llega a HBO Max este jueves 27 de abril.

FS