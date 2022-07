HBO Max: Checa algunos de los próximos estrenos

Si no habías reparado en que este 2022 está justo a la mitad, entonces ya no pases los siguientes seis meses dormid@, mejor dedica tu atención a encontrar tu nueva serie favorita. HBO Max, que acaba de cumplir un año en México, tiene tu próxima serie favorita. Descubre los episodios disponibles de distintos títulos desde la página. Desde las historias que has escuchado hasta los nuevos lanzamientos que buscan quedarse en tu corazón.

¿Tenías idea de esto? Si no, agudiza los sentidos porque estamos seguros que alguna de nuestras opciones de este mes, te harán vibrar. Disfruta del primer episodio de estas recomendaciones. Apostamos que también te robarán el aliento.

LAS CRÓNICAS DE CUCU te trasladará a 1985, cuando Cucu "Gordita" Castelli se despide de sus amigos y familiares de Santo Domingo para mudarse a Miami con su familia. La vida en Estados Unidos no es lo que imaginaban, pero los Castelli están decididos a enfrentar este nuevo y extraño mundo, con la extrovertida Cucu viviendo la experiencia de ser inmigrante con humor y valentía (y algunas decisiones cuestionables). Enamórate de esta divertida serie sobre madurez, familia, oportunidades, amor, resiliencia y el desafío al statu quo al ir en busca del "sueño americano".

PRETTY LITTLE LIARS, a punto de estrenar el 28 de julio PRETTY LITTLE LIARS: ORIGINAL SIN, conoce cómo inició esta historia llena de misterio e intriga, donde cuatro amigas adolescentes: Aria, Emily, Hanna y Spencer, reciben mensajes amenazantes de alguien llamado "A" un año después del supuesto asesinato y desaparición de su amiga Alison, la líder del grupo.

IRMA VEP, la miniserie original de HBO, creada, escrita y dirigida por Olivier Assayas, vuelve a retratar al icónico personaje Irma Vep. La serie sigue a Mira Harberg, una actriz de cine que llega a París para rodar un remake del clásico de 1916 Los Vampiros. Con un escabroso thriller policíaco como telón de fondo, miramos su lucha mientras las distinciones entre ella y el personaje que interpreta empiezan a difuminarse y a fusionarse.